Viola, abbonamenti a quota 10mila ma resta il rebus Chiesa

Le nuove maglie (da Violachannel)

Il giocatore ha parlato più volte con la proprietà senza fornire assicurazioni sulla permanenza. Presentate le nuove maglie

Prosegue la corsa all'abbonamento per la stagione 2019-20. Già più di 10.000 tifosi viola hanno deciso di acquistare il tagliando d'accesso per seguire la Fiorentina nel prossimo campionato.

La Fiorentina ricorda a tutti i tifosi che c'è tempo fino al 31 luglio per comprare l'abbonamento sfruttando le tariffe più vantaggiose.

È possibile acquistare il titolo d'accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli.

Intanto in America tiene banco il caso Chiesa. Il giocatore in questi giorni ha parlato più volte con Commisso e Barone ma ancora la parola "fine" a questa vicenda non può essere detta. Mentre Barone si è detto convinto che Chiesa resterà, il giocatore ha evidenziato piuttosto che "ogni decisione è rimandata". Domani alle 2 ora italiana giocherà uno spezzone di partita contro il Benfica, nell'ultimo appuntamento di ICC, nel New Jersey.

Tutto questo mentre la Fiorentina ha presentato le nuove maglie.