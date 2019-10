Viola, 3 sconfitte in 2 giorni: ko anche la Primavera nella finale di Supercoppa

Koffi a Bergamo (ph courtesy Violachannel)

Dopo le Women con la Juventus e la Prima squadra con la Lazio, stasera la squadra di Bigica ha perso con 2-1 con l'Atalanta. Ottimo Koffi, come tipo di gioco somiglia a Cuadrado

Non sono stati giorni positivi per la Fiorentina dal punto di vista sportivo. Dopo la sconfitta delle Women nella finale di Supercoppa femminile contro la Juventus (0-2) e quella contro la Lazio (1-2) stasera è arrivato il ko della Primavera di Bigica nella finale di Supercoppa a Bergamo contro l'Atalanta. 2-1 per gli orobici il risultato finale ma la Fiorentina era passata in vantaggio con l'inglese Duncan. Tutto sommato però i nerazzurri hanno meritato la vittoria, hanno disputato una partita più continua rispetto ai viola che hanno mostrato alla platea nazionale (la partita è andata in diretta su Sportitalia) un grande giocatore, Koffi. Quantità e qualità da tenere d'occhio. Come caratteristiche somiglia molto a Cuadrado.

Se da un punto di vista sportivo gli ultimi giorni non sono andati bene, da quello "politico" invece è andata benissimo a Rocco Commisso che vede avvicinarsi la realizzazione del nuovo stadio.Il progetto alla Mercafir sta decollando e il Fast, fast fast del presidente viola ha trovato ascolto dentro le mura di Palazzo Vecchio. Per le vittorie sportive c'è tempo, l'avventura in viola della proprietà italo-americana è appena iniziata.