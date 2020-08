Villa Vogel, schiuma nel laghetto: cosa succede?

Cellai (FI): “Dobbiamo preoccuparci? L'amministrazione intervenga”

Firenze 24 agosto 2020 – “Ma cosa succede a Villa Vogel? Da alcuni giorni, e le foto che abbiamo scattato lo confermano, la vasca del parco è letteralmente sommersa di schiuma” denuncia Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia in Comune e candidato alla Regione. “Non abbiamo le competenze per poter capire da cosa dipenda, se sia quindi frutto di un fenomeno naturale o se ci sia dietro – speriamo vivamente di no – la mano di qualche incivile. Fatto sta che non è affatto normale vedere delle quantità del genere di schiuma in una vasca popolata per altro da molti animali. All'amministrazione – rimarca Cellai – chiediamo di intervenire quanto prima ripulendo il laghetto così da evitare qualunque possibile ricaduta negativa ma chiediamo anche di spiegarci a cosa sia dovuta e soprattutto se, viste soprattutto le grandi quantità, può essere nociva per l'ambiente o se nel frattempo ha prodotto danni di alcun genere”.