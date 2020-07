Villa la Coccola: un angolo di paradiso dove soggiornare nel cuore della Toscana

Famiglie, o gruppi di amici in un luogo ricco di fascino, dove vivere una vacanza dimenticando le distanze di sicurezza, nel relax e nella tranquillità della campagna

A metà strada tra Firenze e Siena, è anche un’ottima base di partenza per visitare la regione. Siamo nelle immediate vicinanze di borghi dal fascino senza tempo come San Gimignano, Volterra, il Chianti, terre decantate per la loro bellezza e per i loro prodotti, territori disseminati da antiche pievi e fattorie che producono vini famosi in tutto il mondo.

La parte superiore di Villa la Coccola si affaccia come una balconata sulle colline che degradano nella valle sottostante, regalando un panorama suggestivo. La piscina dalla forma allungata e stretta, che ricorda le antiche vasche dove si abbeveravano gli animali della fattoria, è dotata di getti idromassaggio e può essere riscaldata.

La struttura è composta da due unità: la pool-house, dove si trova la cucina estiva, e la colonica principale dove si trovano quattro deliziose camere per un totale di 8 posti letto, dotate di aria condizionata e di bagno privato. Nella colonica ci sono anche una seconda cucina e ampie zone living.

Gli esterni sono attrezzati per mangiare all’aperto, e nei 5.000 mq. di proprietà privata ci sono prati, giardini, ulivi e piante secolari.

Si potranno organizzare per gli ospiti cene a tema con lo chef a casa, escursioni, degustazioni di vino ed olio, caccia al tartufo, gite culturali personalizzate…. Comfort e piacere, tutto per una indimenticabile vacanza in Toscana.