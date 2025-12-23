Vigilia di Natale: pranzo solidale al Teatro Nazionale di Firenze

Una vigilia di Natale a pranzo al Teatro Nazionale, offerto a cento cittadini da Caritas e Unicoop Firenze, con il contributo di Galateo Ricevimenti e Progenia: l’appuntamento è fissato per il 24 dicembre, nello storico Teatro in via dei Cimatori, a due passi da piazza della Signoria, appena restaurato dallo studio Marco Casamonti/Archea Associati che ha promosso l’iniziativa, mettendo a disposizione il teatro per questo importante evento solidale dedicato a persone quotidianamente assistite da Caritas.

ph Pietro Savorelli e associati

Oltre al pranzo, la giornata vede in programma un concerto pomeridiano a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina, la cui direzione artistica è affidata a Giuseppe Lanzetta. Per l’occasione Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie hanno donato coperte, panettoni e pandori, per festeggiare il Natale con un dono semplice e concreto.Oltre al pranzo, per i giorni di festa, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie si mobilitano per far arrivare un carico di solidarietà alle persone più bisognose, assistite dalle Caritas diocesane in Toscana: in questi giorni, in tutto il territorio toscano, è in corso la distribuzione di oltre 69mila panettoni e pandori donati da Unicoop Firenze a Caritas che li consegnerà alle famiglie in difficoltà e li utilizzerà per il pranzo natalizio nelle mense.

I dolci natalizi sono stati donati nell’ambito dell’iniziativa promossa in tutti punti vendita “Un dolce per te” grazie alla quale, per ogni panettone o pandoro Coop acquistato, Unicoop Firenze ne dona uno a Caritas. Fino a domani, 24 dicembre, soci e clienti possono contribuire all’iniziativa acquistando uno dei due prodotti.Per il pranzo del 25 dicembre, organizzato per oltre 200 persone presso la mensa Caritas di Via Baracca, a Firenze, la cooperativa donerà anche pane e schiacciate appena sfornate in arrivo dallo stabilimento Cerealia.