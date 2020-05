Vigili in borghese fermano pusher e cliente in piazza Paolo Uccello

Gli agenti hanno sequestrato denaro e droga, il cliente segnalato alla prefettura, spacciatore denunciato

Continua l’attenzione della Polizia Municipale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio gli agenti in borghese del Reparto Antidegrado erano in piazza Paolo Uccello per controlli mirati quando hanno assistito in diretta alla compravendita di droga. Immediato l’intervento della pattuglia che ha fermato pusher e cliente. Lo spacciatore aveva appena ceduto 4 grammi di marijuana a giovane in cambio di 20 euro nella piazza Paolo Uccello. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto nei vestiti del pusher ulteriori 7 grammi di marijuana e le banconote appena ricevute. Droga e denaro sono stati sequestrati. Il cliente, che ha dichiarato di aver acquistato altre volte dallo stesso spacciatore, è stato segnalato alla prefettura quale consumatore mentre per il pusher è scattata la denuncia.