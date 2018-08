Vigan Mustafa di nuovo sul ring, il 9 Novembre a Prato

Il match che vale la semifinale per il titolo nazionale si terrà all’EstraForum

Non ha perso tempo l’organizzatore del Boxe Night Florence Simone Vannuzzi, garantendo il match a Vigan che lo farebbe tornare in corsa per la disputa del titolo nazionale dei pesi medio massimi. Titolo che Vigan ha ceduto nella mani Abatangelo nel Giugno del 2018. Il match si terrà nell’impianto pratese denominato EstraForum, l’organizzatore fiorentino si avvarrà della collaborazione della Pugilistica Pratese.

Ancora da designare l’avversario di Vigan, che comunque sarà un pugile della top ten della categoria dei pesi medio massimi. In caso di vittoria Mustafa avrebbe la possibilità di combattere nuovamente per il titolo italiano, da disputarsi con il vincente del match in programma fra Abatangelo e Ciriani.

Il cartellone della serata, in fase di definizione, vedrà comunque la partecipazione dei pugili pratesi: Fusai, Papasidero e Ferramosca. L’intenzione di Vannuzzi è di metterli di fronte a pugili fiorentini, per dei derby che garantiscono spettacolo ed emozioni.

La kermesse sarà patrocinata dalla fondazione “un gancio contro il Parkinson”, nell’ambito della collaborazione di Vigan con il Dr. Mauruzio Bertoni del Centro Tranining Lab di Firenze. https://www.nove.firenze.it/la-boxe-contro-il-morbo-di-parkinson-limpegno-del-campione-vigan-mustafa.htm