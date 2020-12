Video-lettura per rievocare le veglie nei seccatoi di castagne a Raggiolo

Sabato 5 dicembre dalle 14.30

Brigata di Raggiolo – Una favola per bambini per rievocare le notti di veglia passate nei seccatoi di Raggiolo. La rassegna on-line “La castagnatura al tempo del Covid” promossa da La Brigata di Raggiolo e dall’Ecomuseo del Casentino volge al termine con una nuova video-lettura che permetterà ai più piccoli di scoprire il mondo della castagna attraverso la condivisione di racconti, novelle e tradizioni. L’appuntamento conclusivo è in programma sabato 5 dicembre quando, dalle 14.30, sarà disponibile sui social network “Una storia… mitica” letta da Samuele Boncompagni dell’associazione Noidellescarpediverse: il video verrà condiviso sulla pagina facebook e sul canale youtube de La Brigata di Raggiolo, e sulla pagina facebook dell’Ecomuseo del Casentino.