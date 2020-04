Viale Aleardi: giornalista aggredito e ferito mentre lavorava

Antonio Passanese del Corriere Fiorentino è stato preso di mira senza apparente motivo da un rider 50enne ed ha subìto la frattura di un dito. La solidarietà del sindaco Nardella, dell'Ordine, dell'Ast e di tutti i colleghi

Il giornalista del Corriere Fiorentino Antonio Passanese è stato aggredito ieri senza un apparente motivo da un rider in viale Aleardi. Il cronista, che stava svolgendo il proprio lavoro, ha subìto la frattura di un dito con conseguente prognosi di 25 giorni. In suo soccorso due nordafricani e poi una pattuglia di carabinieri. L'aggressore, un 50enne fiorentino, è stato denunciato.

Al collega Passanese la sentita solidarietà della redazione di Nove da Firenze.

L'Ordine dei giornalisti esprime solidarietà a Passanese e, "visti i recenti episodi a danno dei giornalisti, rinnova la richiesta ai prefetti della Toscana di disporre una maggiore vigilanza delle forze dell'ordine a tutela del ruolo svolto dai cronisti in queste difficili settimane".

A Passanese la "piena solidarietà e tutto il sostegno del sindacato unico ed unitario dei giornalisti della Toscana" da parte del presidente dell’Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, a nome di tutti gli organismi dirigenti e della Commissione toscana lavoro autonomo. "Il collega - sottolinea una nota dell'Ast - , che stava parlando al telefono mentre era impegnato in un servizio su come i fiorentini stiano rispettando le norme per il contenimento del coronavirus, è stato apostrofato da un rider in bicicletta il quale gli ha augurato di ricevere “due colpi in testa”: una provocazione che il collega non ha raccolto".

"Esprimo tutta la mia solidarietà ad Antonio Passanese, giornalista del Corriere fiorentino, aggredito in strada senza motivo mentre stava lavorando", dichiara il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia dell'aggressione al cronista. "Eventi del genere non sono tollerabili - continua - e mi auguro sia fatta quanto prima giustizia. Un abbraccio, seppur virtuale, ad Antonio e alla redazione".

“Totale solidarietà al giornalista del Corriere Fiorentino Antonio Passanese, aggredito per motivi assurdi da un rider con precedenti penali. Mi auguro che l'aggressore sia assicurato alla giustizia e che la società per cui lavora non resti impassibile ma prenda severi provvedimenti. Spero che il cronista ritorni a breve a svolgere la sua professione, cosa che sa fare egregiamente”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi.