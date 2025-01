Via Toselli: aggredita la troupe di Fuori dal Coro

Firenze, 13 gennaio 2025 – Ennesimo episodio di violenza e degrado a Firenze. L'11 gennaio 2025 la troupe del programma televisivo Fuori dal Coro di Mediaset è stata aggredita mentre documentava la situazione di degrado in via Toselli. L’attenzione del team si era concentrata sull’occupazione abusiva dell’ex hotel Airone, struttura chiusa dalla prima ondata della pandemia nel 2020 e situata nei pressi dell’hotel Astor, noto per la scomparsa della piccola Kata nel giugno 2023.

L’edificio, attualmente occupato da una decina di persone, rappresenta un ulteriore simbolo di illegalità e insicurezza che affliggono il quartiere. Durante le riprese, la troupe è stata violentemente presa di mira da un gruppo di persone che ha lanciato contro di loro sanpietrini. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’aggressione ha generato grande spavento tra i presenti. Sul posto sono intervenute diverse volanti della Questura di Firenze, chiamate a ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza.

A febbraio va all’asta l'edificio ormai lugubre luogo di un brutto fatto di cronaca. Edificio diventato protagonista di un episodio triste. Nonostante in precedenza fosse stato segnalato più volte la situazione di degrado in cui versava l’edificio stesso, occupato. Nelle stesse strade a poca distanza e’ stata trasferita l’università, migliaia di giovani ogni giorno frequentano e soggiornano in quel quartiere.

"Questo grave episodio - commenta Barbara Nannucci, segretario della Lega Firenze e capogruppo al Quartiere 3 - conferma il profondo degrado urbano e il clima di insicurezza che affliggono la città. È evidente la necessità di interventi tempestivi e risolutivi da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori dell’informazione. Esprimiamo solidarietà ai giornalisti e operatori coinvolti e ribadiamo il nostro impegno nel raccontare e denunciare situazioni di illegalità, anche nei contesti più difficili. Una vergogna per Firenze, che merita di essere difesa dal degrado e dall’insicurezza".

Anche Il consigliere della Lega del Quartiere 1 Salvatore Sibilla ha rilasciato un duro commento riguardo alla situazione dell'Hotel Airone, descrivendolo come una "base di criminali, tossici e ladri". Sibilla chiede un intervento immediato per lo sgombero della struttura, facendo riferimento a precedenti battaglie contro situazioni simili, come quella dell'Hotel Astor, dove aveva presentato dodici esposti e organizzato sit-in senza ottenere risultati concreti. Nel suo intervento, Sibilla fa riferimento al caso di Kata, la bambina scomparsa dall'ex Hotel Astor, per sottolineare la necessità di agire prontamente ed evitare tragedie simili. L'appello è per un'azione risolutiva e tempestiva, rifiutando alternative e compromessi.