Nuovi spazi di incontro e confronto, occasioni di socialità e servizi a sostegno delle persone anziane e fragili nel Quartiere 5. Ha avuto l’ok dalla Giunta di Palazzo Vecchio la delibera dell’assessore al Welfare Nicola Paulesu per dare il via all’iter di concessione dei locali comunali di via Torre degli Agli 21/b all’associazione Auser Q5 Firenze ODV, dichiarando l’interesse dell’amministrazione per il progetto di attività sociale presentato dall’associazione.

Auser aveva già avuto in passato la propria sede operativa in via Torre degli Agli. In occasione dei lavori agli edifici di edilizia residenziale pubblica, l’associazione si era successivamente trasferita. Adesso finalmente potrà ritrovare casa in questa parte di quartiere, contando su spazi che consentiranno di ampliare le attività e migliorare la capacità di accoglienza, rispondendo in modo ancora più efficace ai tanti bisogni della popolazione anziana e delle persone in condizioni di fragilità del Quartiere 5.

“I servizi svolti da Auser hanno un valore sociale concreto: aiutare le persone anziane nella vita quotidiana e creare occasioni di incontro significa contrastare la solitudine e tutelare autonomia e dignità. - dichiara l’assessore al Welfare Nicola Paulesu - Con questo progetto sosteniamo una realtà importante e radicata sul territorio per il quartiere e rafforziamo il welfare di prossimità, valorizzando la collaborazione tra istituzioni e volontariato”.

“Il valore del patrimonio pubblico si misura anche nella sua capacità di rispondere ai bisogni dei quartieri e delle persone che li abitano – aggiunge l’assessore al patrimonio Dario Danti –. Avviando il percorso per la concessione di questi locali ad Auser, vogliamo dare più spazio a un volontariato che ogni giorno si prende cura degli anziani e delle persone fragili. Mettere un immobile comunale al servizio di questo impegno significa investire nella qualità della vita del Quartiere 5, creando un luogo dove trovare sostegno, costruire relazioni e sentirsi parte della comunità”.

"Come Quartiere 5 siamo particolarmente soddisfatti di questo percorso, che si chiude dopo molti anni quando Auser lasciò la precedente sede per i lavori di demolizione e ricostruzione dei palazzi ERP di via Torre degli Agli. Un percorso che dimostra quanto sia importante valorizzare il patrimonio pubblico mettendolo a servizio della comunità. Ringrazio Auser e tutti i suoi volontari per il lavoro che svolgono ogni giorno e per il contributo che continuano a dare alla vita del nostro territorio", sottolinea il presidente del quartiere 5 Filippo Ferraro.

L’associazione, attiva dal 1998, rappresenta una presenza consolidata nel territorio e svolge un ruolo importante nel sostegno alle persone anziane, a chi vive in condizioni di isolamento e a chi ha difficoltà negli spostamenti. Questi nuovi spazi permetteranno di accogliere un maggior numero di persone, favorire la partecipazione e rafforzare le occasioni di incontro e socializzazione. Il progetto comprende attività di accompagnamento verso strutture sanitarie e visite specialistiche, consegna della spesa a domicilio e iniziative di socializzazione, con l’obiettivo di rafforzare i servizi a supporto di anziani e fragili nel Quartiere 5.