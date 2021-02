Paura stamani in centro a Firenze. L'uomo, controllato dai medici è risultato illeso

Paura stamani in centro a Firenze dove un pezzo di cornicione è caduto da un palazzo in via dei Servi, zona Santissima Annunziata. Un passante è stato sfiorato da un calcinaccio e, visitato dai medici, è risultato illeso.

L'area è stata transennata e i vigili del fuoco assieme agli altri incaricati stanno valutando la situazione.