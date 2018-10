​Via de'Neri, pedonale e con vocazione street food: una proposta di opposizione

Torselli: "Possiamo trasformare un problema in un'opportunità, non con ordinanze temporali ma con idee che durino nel tempo"

Potrebbero far discutere i contenuti di una mozione firmata da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia, e sottoscritta anche da Arianna Xekalos, capogruppo M5S e da Cristina Scaletti de La Firenze Viva.

Pedonalizzare via de'Neri, bandire un concorso internazionale di idee per realizzare un nuovo arredo urbano rivolto ai fruitori delle attività commerciali di somministrazione, ampliando la carreggiata con la rimozione dei marciapiedi, offrire nuovi servizi ai turisti e ai fruitori, compresa una pulizia h24 per restituire a tutta la zona decoro e bellezza e, infine, pensare anche a creare un vero e proprio brand che rappresenti la strada, con le sue peculiarità, nel mondo.



Dopo la polemica scatenata sul "Borgunto" di Firenze, con "l'ordinanza anti panino" e la promessa di multare gli avventori che avessero creato intralcio alla libera circolazione, l'opposizione propone di cambiare radicalmente la destinazione d'uso della strada e rilanciare lo street food libero attraverso una pedonalizzazione centrata sul consumo dei prodotti tipici.

Come spiegano i consiglieri di destra questa proposta? "Non è con un'ordinanza fatta il 1° settembre, quando la stagione estiva è alle spalle ma si avvicinano le elezioni, che si risolve il problema di via de' Neri – ha spiegato Torselli illustrando oggi in conferenza stampa la mozione –, specie se poi l'ordinanza in questione dà il surreale 'ordine' di mangiare il panino camminando. E non si può neppure pensare di dichiarare guerra ad attività che richiamano clienti da tutto il mondo; la soluzione, secondo noi, è al contrario quella di valorizzare queste attività, studiando soluzioni che possano durare nel tempo. Soluzioni che potrebbero al contempo creare un valore aggiunto per la città di Firenze, aggiungendo la 'strada del food' alle sue tante attrattive, e consentire ai residenti della zona e a tutti i fiorentini di potersi riappropriare di un'area oggi preda del degrado, pensiamo alle piccole strade traverse di via de'Neri che potrebbero giovarsi della riqualificazione".