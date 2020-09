Via dei Neri e zona Uffizi, guerra ai "paninari" senza rispetto

Ordinanza del sindaco di Firenze: limitazioni al consumo di alimenti e bevande su marciapiedi, carreggiate e soglie di negozi e abitazioni

In via dei Neri, nel piazzale degli Uffizi, in piazza del Grano e in via della Ninna tra le 12 e le 15 e tra le 18 e le 22 è vietato consumare alimenti e bevande soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente, sui marciapiedi, sulle soglie di negozi e abitazioni e sulle carreggiate: è quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che entra in vigore oggi fino al 31 dicembre compreso.

Per la violazione è prevista una multa da 25 a 500 euro.

A controllare l’applicazione dell'ordinanza sarà la Polizia municipale.