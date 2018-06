Vetture in fiamme al Girone: il sindaco di Fiesole chiede indagini approfondite

La telefonata in Prefettura dopo il quarto episodio

Quarto episodio di camper, furgoni e auto che sono andati a fuoco nel giro di pochi mesi al Girone. Il primo incendio ha distrutto il camion di Suez/Acque Toscane il 2 dicembre, poi un camper e alcune auto a febbraio, seguito a pochissimo dall’incendio di un’auto e sabato notte ancora un camper distrutto e due auto con danni importanti.

Il sindaco di Fiesole Anna Ravoni commenta "Ho subito contattato le Forze dell’ordine e chiamato la Prefettura perché, dopo 4 episodi circoscritti nel raggio di 150 metri, credo ci sia da fare un’indagine approfondita per consegnare alla giustizia colui o coloro che provano a disseminare paura nel nostro territorio. Ho pensato che sia giusto condividere con i cittadini di Girone, con molti dei quali durante la giornata di ieri ci siamo sentiti, le risposte che avrò e che avremo su questo tema e così domenica mattina alle ore 10,00 sarò in Piazzetta delle Gualchiere, per ascoltare e parlare con chi vorrà discutere dell’argomento".