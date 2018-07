Vertenza Malo: incontro a Firenze nella sede Inps

Il direttore dell’Inps di Firenze che ha ricevuto una delegazione di avoratroi e sindacalisti

Sono passati più di sei mesi da quando la cassa integrazione è stata approvata dal Ministero, ma ci vorrà ancora qualche giorno per risolvere la situazione. Questo l’esito dell’incontro che c’è stato stamattina con il direttore dell’Inps di Firenze che ha ricevuto una delegazione di lavoratori e sindacalisti nel mentre fuori, in viale Belfiore stazionavano lavoratori in presidio.

Alle 9.30 l’incontro con il direttore Inps, la delegazione era composta da rappresentanti della Filctem Cgil, Femca Cisl ed Rsu Malo.

Il dott. Lorenzo Leoncini ha spiegato che hanno un problema per l'autorizzazione al pagamento delle ore di cassa integrazione relative al personale che lavorava allo spaccio nella sede vicino ai Gigli, si tratta di 7 lavoratori, che a novembre sono stati spostati nella sede centrale di via della Gattinella.

Il direttore ha preso in carico la situazione dei pagamenti della Cigs e ha chiesto qualche giorno di tempo per risolvere la situazione, per avere, cioè, i primi soldi di una cassa approvata più di sei mesi fa.