Venerdì di pasqua presidio dei lavoratori di Aeroporti toscani

Venerdì 2 aprile 2021 dalle 10.00 alle 12.00 davanti all’aerostazione partenze dell’aeroporto di Firenze si terrà un presidio di protesta contro la decisione del gestore aeroportuale di vendere la sua controllata TAH.

"Abbiamo avuto modo di misurare le nostre distanze dal Partito Democratico (o meglio da Italia Viva) sul tema del nuovo aeroporto di Peretola. Oggi invece - per fortuna - siamo riusciti a sbloccare il testo di una risoluzione in cui chiediamo al nostro ente - analogamente a quanto fatto da Comune di Pisa e Regione Toscana - di sostenere la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale del territorio -dichiarano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune e Roberto De Blasi del Movimento 5 Stelle- I soggetti privati si dimostrano incapaci di tutelare i livelli occupazionali e salariali, parlando di tutele per 24 mesi, mentre chiedono risorse pubbliche per far fronte al contesto pandemico.

Ribadiamo il nostro sostegno a questa mobilitazione e ringraziamo la Presidente della Commissione 9 per aver alla fine anche sottoscritto l'atto, chiedendo degli emendamenti che hanno portato il testo su posizioni lievemente diverse, ma senza snaturare il senso della richiesta politica.

Adesso chiederemo alla conferenza capigruppo di mantenere l'impegno di votare subito questo atto, passato dalla commissione. Già troppo tempo è trascorso, mentre le lavoratrici e i lavoratori vivono pesanti incertezze che si aggiungono ai tempi già difficili che stiamo vivendo".