Venerdì 14 dicembre al Teatro Puccini “Il Condannato. Cronache di un sequestro”

Ore 21 reading di e con Ezio Mauro sul caso Moro

A quarant’anni da quel 9 maggio 1978, la data in cui il corpo di Aldo Moro fu ritrovato morto in una Renault 4 a Roma in via Caetani, Ezio Mauro ripercorre le vicende del rapimento dello statista, avvenuto la mattina del 16 marzo 1978, il giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti. I 55 giorni della prigionia di Moro, sequestrato da un gruppo appartenente alle Brigate Rosse, diventano Il Condannato. Cronache di un sequestro, reading teatrale di e con Ezio Mauro, prodotto da Elastica.

Il racconto - accompagnato da grandi proiezioni che ricompongono in quadri originali i materiali dell’epoca - si dipana fino all’uccisione e al ritrovamento del corpo del presidente della Democrazia Cristiana a pochi metri da Piazza del Gesù, sede del suo stesso partito.

“È stato l’11 settembre dell’Italia – spiega l’ex Direttore di Repubblica - L’istante lungo 55 giorni che ha dirottato il cammino verso una democrazia finalmente compiuta. Perché con la morte di Moro, ben prima di Mani Pulite e della caduta del Muro di Berlino, finisce la Prima Repubblica»”

Ezio Mauro aggiunge così un nuovo episodio alla sua esperienza di teatro di narrazione e di memoria, dopo Thyssen. Opera Sonora (2015), lo spettacolo dedicato all’incendio della fabbrica di Torino, e dopo I due treni. Lenin e lo Zar, il reading con cui Mauro nel 2017 ha ricordato i cent’anni dalla rivoluzione russa.

