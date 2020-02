Vendeva alcolici dopo le 24, multa salata per un chiosco

Firenze: controlli dei vigili in piazza Stazione. Sanzione di 4mila euro e sequestrate 112 bottiglie

Va avanti il lavoro della Polizia Municipale di Firenze per contrastare la vendita irregolare di alcolici. La notte scorsa una pattuglia ha svolto controlli nella zona di piazza Stazione. Qui gli agenti hanno trovato un chiosco che effettuava la vendita di bevande alcoliche dopo la mezzanotte in violazione delle legge 125 del 2001. Per il titolare dell’esercizio è scattata una sanzione da 4.000 euro e il sequestro della merce, circa 112 bottiglie di alcolici di varie tipologie, tra birre, vino e superalcolici.