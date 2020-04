Vandali alla Laurenziana, danni e furti: la rabbia del club

Fabio Giorgetti, dirigente della società e presidente Commissione Sport in Palazzo Vecchio: "Bastardi, soprattutto in un momento come questo..."

Sono entrati nella sede della Laurenziana, in via di Caciolle zona Rifredi, hanno rubato, arrecato danni, persino fatto i loro bisogni fisiologici. Atto gravissimo sempre e soprattutto in un momento come questo, quando il Coronavirus sta mettendo molti in ginocchio e le società sportive sono tra gli anelli deboli.

In un post su Facebook Fabio Giorgetti, dirigente della società sportiva e presidente della Commissione Cultura e Sport nel Comune di Firenze, denuncia l'accaduto. "Bastardi. In un momento di grande difficoltà per tutte le società sportive, ve ne approfittate, entrate scavalcando, spaccate le finestre, aprite tutti gli armadi in tutte le stanze, rubate tre spiccioli, due PC e il vecchio pulmino della Laurenziana, spaccate il bandone del bar e rubate birre, acqua, liquori, cioccolata e patatine, defecate nel magazzino ed aprite l’estintore nello spogliatoio. La prossima volta spero di avere la fortuna di incrociarvi, nell’attesa confido nel Covid-19".