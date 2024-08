Vallepicciola inaugura il Wine Club allo Stadio Franchi

Firenze, 23 agosto 2024– Riuscirà la rimonta alla Pancho Arena nella gara di ritorno dei Playoff di Conference in programma giovedì prossimo? Considerando che domenica la Fiorentina gioca contro il Venezia, nella II^ giornata di Seria A 2024-25. Per non preoccuparci troppo beviamoci sopra, sarebbe il caso di dire.

Nasce infatti il Vallepicciola Wine Club, l’esclusiva lounge situata presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Questa nuova area hospitality è frutto della collaborazione tra Vallepicciola e ACF Fiorentina, che si rinnova con un'esperienza unica dedicata ai partner Fiorentina.

Il Vallepicciola Wine Club offrirà un’esperienza a tutto tondo, permettendo agli ospiti di immergersi nell’universo Vallepicciola, non solo degustando i nostri pregiati vini, ma anche lasciandosi trasportare dal bellissimo visual design che la sala offre. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 22 agosto in occasione del Play Off, valido per la qualificazione alla prossima Conference League, contro il Puskas Academia. Con i suoi 200 metri quadrati, il "Club" potrà ospitare fino a 150 posti a sedere e sarà il punto di riferimento per l’hospitality firmata Vallepicciola durante tutti i pre e post-partita di Serie A, Coppa Italia e Conference League.

Per questa occasione speciale, la cantina Vallepicciola, già protagonista della “carta vini” dello stadio nella scorsa stagione calcistica, amplia la sua offerta di degustazione che include: Pievasciata Spumante Brut, Pievasciata Chardonnay IGT Toscana, Pievasciata Rosso IGT Toscana e Chianti Classico, una delle denominazioni più prestigiose d’Italia.«Siamo estremamente orgogliosi e onorati del percorso fatto finora e felici di investire nuove energie, idee e risorse nel Vallepicciola Wine Club.

Un ringraziamento speciale va a ACF Fiorentina per continuare a credere in questa bellissima e proficua partnership,» afferma Alessandro Cellai, DG di Vallepicciola «Un sentito grazie va anche a Stilli Solutions, che ha creato un allestimento su misura, capace di catturare l’essenza della nostra cantina situata a Pievasciata, nel comune di Castelnuovo Berardenga e trasportarla all’interno dello stadio». Cellai aggiunge: «ogni anno la nostra cantina accoglie migliaia di visitatori, e sarà un onore poter dare il benvenuto a tanti nuovi ospiti presso il Vallepicciola Wine Club.

Dopo aver annunciato a dicembre scorso la sua sfida come Official Wine Partner di ACF Fiorentina, siamo pronti a inaugurare una nuova stagione che ci auguriamo ricca di successi per Vallepicciola e per la Fiorentina».