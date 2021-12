Valanga all'Abetone

Metrocittà Firenze, neve sopra gli 800 metri - Le immagini

Seguiamo attentamente l’evoluzione della situazione e restiamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo attraverso la Protezione civile regionale, qualora si presenti la necessità. Ci confortano gli ultimi aggiornamenti che escludono il coinvolgimento di persone”. Lo dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani riguardo alla valanga che si è staccata in località Lago Nero sull’Abetone.

“In questo momento, in cui sono impegnati uomini e mezzi addetti alle attività di soccorso e bonifica - aggiunge Giani - esprimo la mia personale vicinanza e quella della Regione Toscana ai territori e alle comunità interessate dall’evento”.

La perturbazione che ha portato pioggia e neve anche in Toscana si sta allontanando verso il sud Italia ma scendono sottozero, dal primo pomeriggio di sabato 11 dicembre fino a domenica mattina, le temperature nelle zone interne, con il rischio dunque di formazione di ghiaccio nei fondovalle e sulle colline dove è nevicato.La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso al riguardo un codice giallo che interessa Lunigiana, area del Serchio, Garfagnana e Lima, valle del Reno, Romagna Toscana, Valtiberina e Casentino, ovvero tutte le zone a ridosso o contigue ai rilievi appenninici. L’avviso di criticità, uscito in mattinata, parte dalle 19 di oggi e resta in vigore fino alle 10 della domenica.

Dalla sala operativa si raccomanda attenzione nella circolazione stradale e negli spostamenti. Per le condizioni meteo sono possibili temporanei problemi alle reti di distruzione di acqua, luce, gas e telefonia.

Dal tardo pomeriggio di venerdì 10 dicembre 2021 fino alle prime ore di sabato 11 sono arrivate le prime intense nevicate su strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze, sopra gli 800 metri. Non si sono registrate particolari criticità o problemi sui passi di tutto l'Appennino. Nelle prossime ore e in particolar modo nella giornata di domenica sono previsti forti cali delle temperature che potrebbero portare alla formazione di ghiaccio sulle sedi stradali.

Per circolare sono necessarie le dotazioni invernali per tutti gli autoveicoli. Dalla Direzione Viabilità e dalla Protezione civile della Città Metropolitana, impegnate nel monitoraggio delle strade, il consiglio di portare le catene da neve se si circola sulle arterie di montagna. Si raccomanda la massima prudenza alla guida anche sulle strade del fondovalle.

Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia ha avviato lungo tutta la propria rete, nel tratto di A1 Panoramica compreso tra Roncobilaccio e il bivio sud con la A1 Direttissima, sono al momento in corso interventi all’interno delle gallerie Citerna e Montespicchio in carreggiata sud e sul vicino viadotto Settefonti.p

Da Luglio scorso è stato pertanto attivato un doppio senso di circolazione lungo la carreggiata nord all’altezza del km 247, che presenta numerosi accorgimenti aggiuntivi rispetto agli standard minimi di legge al fine di migliorarne ulteriormente visibilità ed efficacia.Tuttavia, per l'intensificazione delle precipitazioni del periodo invernale e per poter fronteggiare in sicurezza gli eventi nevosi, è stata condivisa con la Polizia Stradale e la Prefettura la necessità di modificare gli schemi di tali cantieri.

Per questo motivo, come concertato in sede prefettizia, a partire dalle ore 06:00 del giorno 14 dicembre sarà rimosso il doppio senso di circolazione nel tratto Roncobilaccio – bivio A1 Direttissima, garantendo la percorribilità della carreggiata in direzione Firenze. Il provvedimento verrà mantenuto fino alla fine degli interventi in corso all’interno della galleria Montespicchio ad oggi prevista entro febbraio 2022. Nel fornice infatti sono in corso attività di consolidamento della volta che vedono impegnate in modalità continuativa, h24, oltre 60 maestranze.Durante tale periodo agli utenti che da Firenze sono diretti alle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio si consiglia di procedere lungo la A1 Direttissima, uscire alla stazione di Badia e raggiungere la A1 Panoramica alla stazione di Pian Del Voglio da cui procedere a seconda della destinazione.

Per limitare i disagi per gli utenti diretti a Roncobilaccio a partire dalle ore 00:00 del giorno 14 dicembre sarà prevista l’esenzione totale del pedaggio per i tragitti con ingresso alla stazione di Pian del Voglio e uscita alla stazione di Roncobilaccio, indipendentemente dalla modalità di pagamento.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.