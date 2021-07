Vaccini under 19, Toscana sotto la media nazionale

Firenze, 27 luglio 2021 – “Sui 270.353 ragazzi toscani dai 12 ai 19 anni, solo il 7,42% (20.049) ha completato il ciclo vaccinale con due dosi o con il siero da dose unica, mentre solo il 17,10% ha fatto la prima dose (46.238). Non va affatto bene, se continuiamo così non riusciamo a mettere in sicurezza i ragazzi in vista della ripresa della scuola” ha dichiarato Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva.

“L’obiettivo è quello di vaccinare il più possibile i giovanissimi in modo da consentirgli di rientrare in classe, in presenza al 100% e in sicurezza. La Toscana sta andando a rallentatore, siamo sotto la media nazionale: se guardiamo alla media italiana sulla stessa fascia d’età, i ragazzi che hanno ricevuto almeno una dose sono il 29,05%, mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la doppia dose o che hanno ricevuto il siero da dose unica sono il 13,79%. Praticamente siamo a metà. Dobbiamo accelerare, è fondamentale” ha concluso Toccafondi