Vaccini: dalle ore 16 di oggi, 15 maggio, agende aperte per 1970 e '71

Dalle ore 16 di oggi, sabato 15 maggio, si aprono le agende per la prenotazione vaccini anche per i nati nel 1970 e nel 1971. I 51 e 50enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

Ricordiamo che il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile).

“E’ ancora allarmante il numero di decessi nella nostra Regione a causa del Coronavirus. Negli ultimi 10 giorni 234 toscani hanno perso la vita per il Covid a fronte dei soli 100 in Veneto e dei 104 in Emilia Romagna, Regioni con più abitanti e colpite da una maggiore circolazione del virus. Le settimane perse da Giani e la sua Giunta per dare il via alla vaccinazione degli ultraottantenni sono state vitali e i toscani stanno pagando un prezzo troppo alto per quell’errore! Il governatore ha fatto un piccolo cambio di passo solo dopo che il Presidente Draghi lo ha ripreso pubblicamente affermando che alcune Regioni stessero lasciando indietro gli anziani a vantaggio di ‘gruppi di potere’.

Quella strigliata, però, non è stata sufficiente visto che la campagna vaccinale toscana continua a collezionare errori madornali e vede la nostra Regione all’ultimo posto per la vaccinazione dei sessantenni”. E’ la dichiarazione di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

“Forse Giani è troppo impegnato a ricucire i rapporti con la sua maggioranza da dimenticare di essere in mezzo alla campagna vaccinale più impegnativa della storia dell’umanità. Ieri i cittadini che sono andati a farsi vaccinare con il Pfizer, si sono scontrati con una bella sorpresa: l’appuntamento per la seconda dose è stato spostato a tutti di altri 21 giorni. Nessuna comunicazione ha avvertito i toscani che la Regione avesse recepito la direttiva del Ministero e che le nuove disposizioni riguardassero anche i già prenotati. Questo è solo l’ultimo di una sequenza di errori che la nostra Regione sta pagando anche con la vita delle persone! Ci auguriamo di poter incontrare il generale Figliuolo la prossima settimana e di potergli far presente tutte le criticità che quotidianamente vivono i toscani” conclude Torselli.