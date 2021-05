Vaccini anni 1964 e 1965: portale aperto dalle 16 di oggi

Procede l’apertura delle agende per la categoria dei cinquantenni sulla base dell’anno di nascita. Dalle ore 16 di oggi, mercoledì 12 maggio, si apre il portale per i nati nel 1964 e nel 1965.

I 56 e i 57enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

Il cronoprogramma dell’apertura delle agende, per completare l’intera fascia anagrafica degli over 50, prevede la calendarizzazione che si riporta di seguito. I dettagli sull’orario di apertura delle agende saranno comunicati giornalmente tramite apposita comunicazione istituzionale.

I nati negli anni 1966 e 1967 (i 55 e 54enni) potranno prenotare sul portale regionale domani giovedì 13 maggio.

I nati negli anni 1968 e 1969 (i 53 e 52enni) potranno prenotare, invece, venerdì 14 maggio.

Infine, per i nati negli anni 1970 e 1971 (ovvero per i 51 e 50enni) le agende saranno aperte sabato 15 maggio.

Le modalità di prenotazione per coloro che rientrano nella cosiddetta categoria 4 (persone con comorbilità ovvero affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, con età compresa tra i 18 e i 50 anni) saranno rese note agli inizi della prossima settimana, appena la Giunta regionale avrà approvato il piano di programmazione attualmente allo studio da parte del Gruppo di lavoro dedicato.

Ricordiamo che il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile).

IL BOLLETTINO DI OGGI 12 MAGGIO - In Toscana sono 234.592 i casi di positività al Coronavirus, 495 in più rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 212.215 (90,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.726 tamponi molecolari e 9.464 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 7.424 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 15.916, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.202 (61 in meno rispetto a ieri), di cui 188 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 38 nuovi decessi: 23 uomini e 15 donne con un'età media di 80,4 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.L'età media dei 495 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (484 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). Sono 64.465 i casi complessivi ad oggi a Firenze (146 in più rispetto a ieri), 21.504 a Prato (57 in più), 22.085 a Pistoia (44 in più), 12.972 a Massa (20 in più), 24.036 a Lucca (20 in più), 28.566 a Pisa (42 in più), 17.051 a Livorno (23 in più), 21.758 ad Arezzo (76 in più), 13.216 a Siena (31 in più), 8.384 a Grosseto (36 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.Sono 263 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 89 nella Nord Ovest, 143 nella Sud est.La Toscana si trova al 13° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.395 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 6.958 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.398 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 7.594, Pisa con 6.860, la più bassa Grosseto con 3.836.Complessivamente, 14.714 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (481 in meno rispetto a ieri, meno 3,2%).Sono 30.328 (1.256 in meno rispetto a ieri, meno 4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 14.160, Nord Ovest 8.957, Sud Est 7.211).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.202 (61 in meno rispetto a ieri, meno 4,8%), 188 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 3,6%).Le persone complessivamente guarite sono 212.215 (999 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 212.215 (999 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.Relativamente alla provincia di residenza, le 38 persone decedute sono: 16 a Firenze, 8 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 2 a Grosseto.Sono 6.461 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.095 a Firenze, 554 a Prato, 598 a Pistoia, 518 a Massa Carrara, 645 a Lucca, 680 a Pisa, 405 a Livorno, 419 ad Arezzo, 294 a Siena, 165 a Grosseto, 88 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 176,1 x100.000 residenti contro il 208 x100.000 della media italiana (12° regione).

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (272,9 x100.000), Prato (216,4 x100.000) e Firenze (212,5 x100.000), il più basso a Grosseto (75,5 x100.000).

DETTAGLIO AUSL NORD OVEST - Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 maggio, sono 89.

APUANE: 13 nuovi casi positivi

Carrara 5, Massa 5, Montignoso 3;

Tamponi eseguiti: 249 tamponi molecolari e 67 test rapidi;

Numero di guarigioni: 44;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 43.835 prime dosi e 20.526 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 30,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,3%;

da 70 a 79 anni - 69,6%;

da 60 a 69 anni - 27%.

LUNIGIANA: 7 nuovi casi positivi

Fivizzano 3, Pontremoli 3, Tresana 1;

Tamponi eseguiti: 114 tamponi molecolari e 17 test rapidi;

Numero di guarigioni: 7;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 12.220 prime dosi e 8.576 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 30,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 88%;

da 70 a 79 anni - 59%;

da 60 a 69 anni - 22,1%.

PIANA DI LUCCA: 15 nuovi casi positivi

Altopascio 3, Capannori 1, Lucca 7, Montecarlo 1, Pescaglia 1, Porcari 2;

Tamponi eseguiti: 353 tamponi molecolari e 70 test rapidi;

Numero di guarigioni: 55;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 39.121 prime dosi e 22.365 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 28,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,9%;

da 70 a 79 anni - 69,5%;

da 60 a 69 anni - 20%.

VALLE DEL SERCHIO: 1 nuovo caso positivo

Borgo a Mozzano 1

Tamponi eseguiti: 102 tamponi molecolari e 29 test rapidi;

Numero di guarigioni: 7;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 11.597 prime dosi e 7.571 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 29,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 89,2%;

da 70 a 79 anni - 63,4%;

da 60 a 69 anni - 20,7%.

PISA: 16 nuovi casi positivi

Cascina 2, Pisa 12, Vecchiano 2;

Tamponi eseguiti: 583 tamponi molecolari e 217 test rapidi;

Numero di guarigioni: 36;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 36.492 prime dosi e 20.392 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 34,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,4%;

da 70 a 79 anni - 70,9%;

da 60 a 69 anni - 28,8%.

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 10 nuovi casi positivi

Castelnuovo Val di Cecina 1, Montecatini Val di Cecina 3, Peccioli 1, Ponsacco 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 2, Terricciola 1;

Tamponi eseguiti: 324 tamponi molecolari e 53 test rapidi;

Numero di guarigioni: 36;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 33.971 prime dosi e 18.343 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 29,2%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 92,8%;

da 70 a 79 anni - 69,5;

da 60 a 69 anni - 23,8%.

LIVORNO: 11 nuovi casi positivi

Livorno 11;

Tamponi eseguiti: 421 tamponi molecolari e 77 test rapidi;

Numero di guarigioni: 29;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 48.851 prime dosi e 25.940 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 29,6%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 87,4%;

da 70 a 79 anni - 66,2%;

da 60 a 69 anni - 23,4%.

VALLI ETRUSCHE: 11 nuovi casi positivi

Cecina 7, Rosignano Marittimo 4;

Tamponi eseguiti: 231 tamponi molecolari e 50 test rapidi;

Numero di guarigioni: 23;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 29.819 prime dosi e 18.855 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 28%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,2%;

da 70 a 79 anni - 59,4%;

da 60 a 69 anni - 18,2%.

ELBA: 1 nuovo caso positivo

Marciana Marina 1;

Tamponi eseguiti: 40 tamponi molecolari e 0 test rapidi;

Numero di guarigioni: 1;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 9.774 prime dosi e 4.746 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 34,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 88,5%;

da 70 a 79 anni - 70,6%;

da 60 a 69 anni - 45,8%.

VERSILIA: 4 nuovi casi positivi

Massarosa 1, Pietrasanta 1, Viareggio 2;

Tamponi eseguiti: 334 tamponi molecolari e 95 test rapidi;

Numero di guarigioni: 45;

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 41.530 prime dosi e 21.684 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 29,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,3%;

da 70 a 79 anni - 71,3%;

da 60 a 69 anni - 24,1%.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 69.720 (+263 rispetto a ieri).

Si sono registrati 9 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: uomo di 84 anni, donna di 95 anni, uomo di 69 anni, donna di 66 anni e uomo di 69 anni dell’ambito territoriale di Pisa; donna di 96 anni, uomo di 56 anni e uomo di 69 anni dell’ambito di Livorno; uomo di 93 anni dell’ambito della Versilia. Si ribadisce che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva al Coronavirus queste morti “con Covid”: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 266 (ieri erano 272), di cui 40 (lo stesso numero di ieri) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 55 i ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 47 i ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 47 ricoverati, di cui 9 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 68 ricoverati, di cui 6 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 26 ricoverati, di cui 1 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 23 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sono 8.957 (-420 rispetto ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Altri dati aziendali sulle vaccinazioni

A ieri (11 maggio) le vaccinazioni effettuate erano 476.208, di cui 322.031 per prime dosi, tra ultraottantenni (93.700), altre fasce d’età (89.192), soggetti vulnerabili per patologia (46.996), operatori sanitari e sociosanitari (33.037), operatori scolastici (25.244), tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco, caregiver, etc (33.862).

Sono stati vaccinati 138.614 uomini e 183.417 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (11 maggio), apparteneva alla fascia 70-79 con 100.797 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 83.562; poi la fascia 60-69 con 34.271; quindi la fascia 50-59 con 32.311 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 24.564; la fascia oltre i 90 anni con 20.046; la fascia 30-39 con 15.797; la fascia 20-29 con 10.069; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 614 vaccinati.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.