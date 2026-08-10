Vacanza tragica: imprenditore morto in bici investito da un'auto

Daniele Faggi, 67 anni, imprenditore tessile di Montemurlo, è morto la mattina di domenica 19 luglio a Massarosa, in provincia di Lucca, dopo lo scontro con un’auto mentre era in bici. Indossava il casco ma le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Era finito al centro delle cronache per il caso di Luana D’Orazio, la giovane mamma di 22 anni morta sul lavoro il 3 maggio 2021 all’orditoio della fabbrica di Oste.

Faggi era il titolare dell’azienda, intestata alla moglie. Insieme furono indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche, e poi condannati con patteggiamento a 1 anno e 6 mesi.