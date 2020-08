Uscito il Notiziario Aeroporto n.92

Trimestrale informativo dell'Associazione Valentino Giannotti per lo Sviluppo dell'Aeroporto di Firenze (Luglio-Settembre 2020)

È uscito il nuovo numero del notiziario "Aeroporto", trimestrale informativo dell'Associazione Valentino Giannotti per lo Sviluppo dell'Aeroporto di Firenze (Luglio-Settembre 2020).

“Aeroporto” n°92 si presenta di nuovo in una veste speciale, come il numero precedente (Aeroporto n°91), interamente dedicato questa volta all’illustrazione visiva di progetti e studi agli atti o prodotti nella procedura svolta sul masterplan 2014-2029 dell’aeroporto di Firenze dall’inizio della VIA (marzo 2015) al decreto di conclusione della Conferenza dei Servizi (aprile 2019). Una carrellata di immagini di 24 pagine, con brevi testi descrittivi, per dare una panoramica generale sui progetti della nuova pista e delle altre opere aeroportuali, per il territorio e l’ambiente e sugli ambiti di studio e valutazione svolti, nei più disparati aspetti considerati, che avevano portato lo scorso anno all’approvazione del masterplan da parte di tutti gli enti tecnici responsabili.

Il nuovo numero del notiziario è disponibile sul sito dell'Associazione (www.associazione-aeroporto-firenze.it) o scaricabile direttamente cliccando qui.

Sul sito dell'Associazione è attivo un blog con aggiornamenti e commenti sui principali fatti che caratterizzano la questione aeroportuale ed è disponibile materiale informativo su tutti gli aspetti della stessa questione.

Associazione V. Giannotti per lo sviluppo dell'aeroporto di FirenzeCP 6160 Firenze Novoli - 50127 Firenzeemail assogiannotti@gmail.comwww.associazione-aeroporto-firenze.it

L’Associazione “Valentino Giannotti” per lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze, nata nel 1996, è un'iniziativa apolitica e senza fini di lucro che si propone di sostenere il completo sviluppo dell’aeroporto “Vespucci” secondo le sue reali potenzialità come scalo cittadino a servizio di Firenze e della Toscana. Promossa dall’ex sindaco di Firenze Giorgio Morales e dedicata alla memoria dell’ex presidente della SAF Valentino Giannotti, l’associazione rappresenta l’ideale continuazione del Comitato per l’aeroporto di Firenze-Prato ideato e presieduto per dodici anni dall’ing. Giorgio Bonsi ed attivo dal 1982 al 1994. L'associazione pubblica dal 1997 il notiziario trimestrale "Aeroporto", giunto al 92° numero.