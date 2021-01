USA: oggi giura il Presidente Biden, amico di Firenze

Nel 2013 visita privata nella nostra città con la moglie Jill Tracy Jacobs, entrambi sono appassionati di arte e cultura italiana. Grande feeling con l'ex sindaco Matteo Renzi

"Sono felice della svolta europeista e anti sovranista dopo il governo con Salvini. Ma evitate di dirci che l'agenda di Biden è la vostra agenda dopo aver detto che lo era anche quella di Trump". Lo scrive sui social Matteo Renzi, ex sindaco di Firenze e leader di Italia Viva, in queste ore impegnato nella battaglia per un governo italiano migliore. Una situazione in veloce evoluzione.

Joe Biden, cattolico, da anni grande amico di Renzi al pari di Obama, nella giornata di oggi, alle 18 ora italiana, presterà giuramento e diventerà il 46° Presidente degli Stati Uniti di America.

All'inizio di agosto 2013 Joe Biden, allora Vicepresidente degli Stati Uniti, fu in visita privata a Firenze, ospite del Four Season Hotel. Lui e la moglie Jill Tracy Jacobs sono grandi appassionati della cultura italiana e hanno Firenze nel cuore.