Uova e colombe a Careggi: l'omaggio di Rivoire

Operazione benefica in collaborazione con Confartigianato Firenze. Le uova di Pasqua dell’ATT arrivano a casa. Lotteria di Pasqua per l'Ospedale San Jacopo al Circolo ARCI Le Fornaci di Pistoia

Firenze, 4 aprile 2020 – Un furgone carico di colombe e uova pasquali è partito stamani da Piazza della Signoria a Firenze in direzione ospedale di Careggi per ringraziare medici e infermieri per l'impegno e i sacrifici del personale medico nella gestione dell'emergenza Covid. L'omaggio arriva dallo storico caffè Rivoire in collaborazione con Confartigianato Firenze e So.Co.Ta Taxi che si sono occupate del trasporto.

“Per un attimo ci prendiamo cura, noi di voi, visto che voi lo state facendo per tantissimi italiani – si legge nel biglietto che ha accompagnato le uova e le colombe di produzione artigianale del caffè Rivoire - Un gesto semplice che simboleggia un ringraziamento per tutti i medici e infermieri d'Italia, che in questi giorni sono i nostri eroi”.

“Con molto piacere abbiamo aderito all'iniziativa – spiega Roberto Tegas, presidente Trasporti Confartigianato Firenze – abbiamo portato un sorriso a chi tutti i giorni si batte in prima linea per fronteggiare questa emergenza.”

Le uova dell’ATT quest’anno arrivano direttamente a casa. Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, l’Associazione Tumori Toscana ha attivato su tutto il territorio regionale e quindi anche a Bagno a Ripoli il servizio di consegna a domicilio in sostituzione della tradizionale vendita benefica nelle piazze. Le uova pasquali, ma anche deliziosi coniglietti di cioccolato, potranno essere ordinati online per poi essere recapitati a casa.

“In questa Pasqua così particolare – spiegano gli operatori dell’Associazione - regalare un Uovo ATT è ancora più importante. L’ATT sta affrontando questo difficile periodo accanto ai malati di tumore e in questi giorni si è verificato un notevole aumento delle richieste di assistenza. Con un piccolo gesto potrete aiutare i malati di tumore e donare a tutti un messaggio di speranza”.

Sul sito di ATT l’elenco completo dei prodotti acquistabili. Il ricavato servirà a sostenere l'attività di assistenza e supporto dell'Associazione per i pazienti oncologici. Per effettuare un’ordinazione è necessario inviare un’email a: silvia.celli@associazionetumoritoscana.it per la sede di Firenze e per conoscenza sempre anche all’indirizzo amministrazione@associazionetumoritoscana.it indicando tipologia e quantità di prodotti richiesti ed eventuale indirizzo di spedizione. I prodotti saranno consegnati a domicilio da ATT nella data concordata al momento dell’ordine e il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario (conto intestato a Associazione Tumori Toscana c/o Banca Intesa per donazioni sede di Firenze - IBAN: IT 20 I 03069 02898 000000001700; Causale: Pasqua ATT 2020). Per maggiori informazioni: 055 24 66 666, 0574 57 08 35.

In questo drammatico periodo che tutti stiamo affrontando, le attività sociali del Circolo ARCI Le Fornaci sono in pausa, ma non la solidarietà. Infatti è stato deciso di devolvere i proventi della lotteria di Pasqua 2020 già iniziata all'Ospedale San Jacopo dove ogni giorno il personale lotta e si impegna per salvare le vite. E' possibile acquistare i biglietti online, effettuando la donazione per ricevere i numeri delle matrici. In palio ci sono 10 uova artigianali di un'artigiana pistoiese doppio cioccolato al latte e fondente di varie dimensioni. L'offerta minima è 5€ che corrispondono a 5 biglietti, 10€ a 10 biglietti e così via.