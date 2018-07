Università di Firenze: i nuovi corsi di laurea 2018-2019

L'Ateneo confermato al secondo posto fra i mega atenei italiani dalla classifica Censis 2018-2019

Sono tre i nuovi corsi di laurea che l’Università di Firenze presenta per il nuovo anno accademico 2018-2019.

Alla Scuola di Agraria nasce la laurea professionalizzante di primo livello in “Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo/edilizia”. E’ uno dei nuovi corsi di laurea sperimentali a orientamento professionalizzante previsti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rivolti a studenti interessati ad un inserimento immediato nel mondo del lavoro al termine di un percorso di laurea di primo livello. L’obiettivo è formare un tecnico laureato nel settore delle filiere del legno e, in particolare, sui processi e prodotti per l’arredo, l’edilizia, la logistica e il commercio. Sono previsti due anni di formazione frontale (di base e caratterizzante) e un anno di tirocinio in azienda o studio professionale. Come previsto per questa tipologia di corsi dal Ministero, la laurea sarà a numero programmato: 50 i posti disponibili.

Due, invece, le nuove lauree magistrali.

La Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali attiva il corso di studi in “Biologia molecolare e applicata”, che risponde alle esigenze di sbocchi professionali in forte crescita, come nel campo biosanitario, in quello nutrizionistico e in quello forense; la laurea riorganizza e sostituisce l’attuale corso di laurea magistrale in Biologia.

La Scuola di Studi umanistici e della formazione presenta, invece, il nuovo corso di laurea magistrale – in inglese e in italiano – dal titolo “Geography, Spatial Management, Heritage For International Cooperation/ Geografia, gestione del territorio, beni culturali per la cooperazione internazionale”. Nel percorso – che sostituisce l’attuale laurea magistrale in “Studi geografici ed antropologici” - alla geografia umana ed economica si associano conoscenze di altri campi, come quello urbanistico, antropologico e sociologico, necessarie per lo svolgimento di attività professionali, di analisi e progettazione territoriale in contesti internazionali.

I complessivi 133 corsi di laurea dell’Università di Firenze per il 2018-2019 - di cui 57 triennali, 9 a ciclo unico e 67 magistrali – vengono presentati oggi a “Io Studio a Firenze”, pomeriggio dedicato all'orientamento e alla scelta del percorso universitario, ospitato nel Rettorato di piazza San Marco.

Si apriranno il 6 settembre per concludersi il 31 ottobre le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, a ciclo unico e di laurea magistrale (ad accesso libero) dell’Università di Firenze, che la recente classifica Censis 2018-2019 conferma al secondo posto, fra i mega atenei italiani. I corsi di laurea a numero programmato richiedono, invece, domanda alle prove di ammissione secondo scadenze indicate nei bandi, di prossima uscita.