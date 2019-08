Unione Comuni Valdarno e Valdisieve: per la Lega c'è Cecilia Cappelletti

Era capogruppo del Carroccio a Pontassieve. "Il nostro è un territorio vasto e con molte potenzialità, porterò proposte e istanze di tutti i cittadini". Scipioni, segretario provinciale: "Grande soddisfazione per noi"

Si è riuniuto il primo consiglio dell'Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve e, per la prima volta, la Lega sarà rappresentata da un proprio gruppo con Cecilia Cappelletti già capogruppo Lega in consiglio comunale a Pontassieve. "Sono onorata di questo incarico e mi impegnerò al fine di rappresentare al meglio la Lega anche in questo ente. Un territorio vasto, con molte potenzialità, alle porte di Firenze. Porterò nell'unione le istanze e le proposte a tutela di tutti i cittadini", dichiara il capogruppo neo eletto, Cecilia Cappelletti.

"Una nuova importante presenza, emblematica del forte radicamento territoriale ottenuto dalla Lega alla scorsa tornata amministrativa, e che vede in Cecilia uno dei rappresentanti più significativi di questa nuova classe dirigente di amministratori leghisti radica tesi in provincia di Firenze . È una grande soddisfazione la sua presenza all'Unione dei comuni Valdarno Valdisieve. Importanti realtà alle quali la Lega presta grande attenzione", dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.