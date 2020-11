Rock Contest lunedì 30 novembre online, Nervi ospite fuori concorso

Sei artisti/band in gara da tutta Italia. Si vota sul sito ufficiale, special guest Nervi

Sei pretendenti, un solo posto disponibile.

Continuano le selezioni del Rock Contest, concorso musicale online per emergenti under 35.

Lunedì 30 novembre altri sei gruppi/artisti sono pronti a sfidarsi per accedere alla serata finale. Conta il voto della giuria ma anche, soprattutto, quello del pubblico.



Non resta che vederli e ascoltarli, alle ore 21 sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì - Regione Toscana. E ancora, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sui canali Youtube Controradio Crossmedia e Rock Contest, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio.



Un pop bilanciato fra profondità e leggerezza quello di Gionata, cantautore toscano di stanza a Milano; da Napoli con rabbia il duo The Mushrooms, garage psichedelico nell’accezione più abrasiva; Rooms By The Sea è il giovanissimo quartetto fiorentino dedito a un folk rock “evoluto”; sonorità pop e attitudine naif segnano lo stile di Rugo, da Lucca; da Brescia arriva invece Souvlaki, con un mix di techno e ambient, mentre Underlou è il duo bolognese che traffica elettronica urban e contemporanea.



Ospite della serata di lunedì 30, fuori concorso, è Nervi, artista scoperto nella precedente edizione del Rock Contest, poi sul palco del concertone del Primo Maggio e Premio Buscaglione.



Votate, votate, votate! C’è tempo fino alle ore 22 di mercoledì 2 dicembre sul sito ufficiale www.rockcontest.it.



La finalissima è fissata per il 21 dicembre. Ai vincitori andranno premi per la crescita artistica e la promozione, tra cui il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì (al gruppo che meglio esprimerà la condizione giovanile) e il Premio Ernesto De Pascale a chi presenterà la migliore canzone in italiano.



Il Rock Contest torna con una formula rinnovata e completamente online, la “Computer Age Edition: 30 band/artisti da tutta Italia – selezionati tra oltre 600 iscritti – in scena ogni lunedì, fino al 7 dicembre. Finalissima il 21 dicembre.



Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Comune di Firenze, Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo/Giovanisì, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Publiacqua.

Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, partner Woodworm Label, Locusta Booking, GRS General Recording Studio, media-partner Rockit.