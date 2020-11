Un'altra domanda sulla cassetta delle lettere

L'assemblea condominiale deliberare di chiudere una buca delle lettere inutilizzata?

Buongiorno, può l'assemblea condominiale deliberare di ''chiudere una buca delle lettere inutilizzata'' solo perchè l'alloggio a cui appartiene non è abitato e pertanto si accumulano al suo interno avvisi pubblicitari?

Ringrazio e saluto cordialmente

P. R.

Salve,

quello che viene proposto se non deciso dal diretto interessato non è possibile in quanto si lederebbe un diritto. Il condominio può richiedere al diretto interessato di vuotare periodicamente la propria cassetta.

Cordiali Saluti