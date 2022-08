Una scatola lusso del Monopoly in cristalli Swarovski

Due eventi mondani per suggellare l'intesa tra 'Monopoly-Un giorno a Forte dei Marmi' e la Andrea Bocelli Foundation.

Dopo il cocktail promosso all'interno della boutique Zegna e curato dal catering dello stabilimento Alpemare, venerdì e sabato si terrà una 'due giorni' dedicata alla beneficenza e ad aste d'eccezione.Infatti venerdì 26 agosto dalle 19 nei locali di "Real Estate Advisor" & "Roma Imperiale Luxury Services" di Fabrizio Zanetti, in via Mazzini, si terrà l'evento glamour de La Dolce Vita a Forte dei Marmi. Dress code di rigore per un'occasione che unirà eleganza a raccolta di donazioni a sostegno di uno dei progetti della "Andrea Bocelli Foundation", in particolare la ricostruzione della scuola Ipsia Frau di San Ginesio, nella Marche, distrutta dallo sciame sismico del 2016.

I fondi saranno frutto sia di donazioni spontanee che di un'asta d'eccezione per ABF: le opere sono messe a disposizione dalla galleria "Laura Tartarelli Contemporary Art" di Pietrasanta; altre dalla multinazionale Dimian, promotrice del Monopoly di Forte dei Marmi (curate da InTown -Versilia). La serata sarà accompagnata dall’artista Rick Hutton e dalla sua band, popolare musicista britannico che ha suonato con Stevie Wonder, Paul McCartney e George Harrison, David Bowie, Eric Clapton, U2, Spandau Ballet, Eurythmics, Tina Turner, Boy George, Depeche Mode e tanti altri.

Alla serata parteciperanno Veronica Berti Bocelli, moglie e manager del Maestro (recentemente indicata da FORBES come una delle più importanti donne manager del Paese), il Presidente ABF dott. Stefano Aversa, autorità locali, numerosi artisti, industriali, manager e nobili.

Ma non è tutto: sabato 27 agosto invece in una villa privata è previsto un grande party promosso da Bel Group - su invito - sempre per raccogliere fondi per ABF e l'imprenditore Michael Rothling, ormai definito Mr. Monopoly, proporrà all'asta una specialissima edizione del gioco con confezione lusso da collezione in cristalli Swarovski.

‘Da Pasqua fino ad oggi - commenta Michael Rothling - ho promosso oltre 15 eventi grazie al coinvolgimento degli sponsor del Monopoly, all’insegna non solo della generosità che tanti ospiti hanno dimostrato al paese, ma anche alla visibilità che Forte dei Marmi ha ottenuto grazie a tornei di tennis, padel e griffe internazionali che, cammin facendo, si sono unite al progetto’