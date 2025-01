"Una mail impiega due minuti per salire un piano di Palazzo Vecchio". Questo è quanto constatato dal consigliere Luca Santarelli che martedì alle ore 10:30 ha inviato un question time alla segreteria del presidente del consiglio, question time che è stato escluso dai 10 ammessi al consiglio comunale di oggi in quanto arrivato alle 10.32. Dei dieci qt presenti nell’ordine dei lavori ben 5 sono del PD. Il consigliere Santarelli ha nelle proprie mani la mail di inoltro alle 10:30 e, dopo un accesso agli atti, uno screenshot della segreteria del consiglio che documenterebbe che la mail è arrivata alle 10:32.

“Questo problema – commenta Santarelli – asseritamente del server, secondo quanto riferito a voce dagli uffici della presidenza, riguarda evidentemente più alcuni gruppi politici che altri, visto che il PD dei cinque question time inoltrati li ha avuti ammessi tutti e 5”.

“Spero – conclude il consigliere – che questo problema si possa risolvere in quanto l'attività politica dei consiglieri si concentra prevalentemente sui question time, e in tutta evidenza il gruppo di maggioranza PD non viene pregiudicato, gli altri sì”.