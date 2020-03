Una corretta alimentazione a portata di clic

"A Tavola con Probios", il nuovo progetto in collaborazione con la biologa nutrizionista Benedetta Belli

Probios, da sempre in prima linea nel trasmettere ai consumatori l’importanza delle scelte alimentari, inaugura un progetto in collaborazione con la Dott.ssa Benedetta Belli, biologa nutrizionista. Con l’intento di diffondere buone pratiche alimentari, l’azienda desidera coinvolgere più attivamente i consumatori attraverso la figura di una professionista della nutrizione, che possa dare consigli, proporre idee e rispondere a dubbi inerenti al benessere in tavola. Il progetto A Tavola con Probios si articolerà su vari canali e attraverso diversi contenuti multimediali, grazie ai quali gli utenti potranno interagire attivamente.

A cadenza mensile, la Dott.ssa Belli proporrà un esempio di Meal Prep settimanale: un planning estremamente pratico per organizzare i pasti durante la settimana, per mangiare in modo equilibrato e riducendo inutili sprechi alimentari. Gli iscritti alla Newsletter di Probios riceveranno via mail il Meal Prep, accompagnato da suggerimenti e utili spunti.

Sempre una volta al mese, il blog dell’azienda pubblicherà un contenuto tematico proposto dalla nutrizionista, con curiosità e approfondimenti.

Inoltre, è prevista una serie di dirette live su Facebook, durante le quali gli utenti potranno rivolgere domande e richieste direttamente alla dottoressa, per instaurare con lei una vivace conversazione su specifiche tematiche programmate periodicamente.

Sull'account Instagram di Probios, infine, verranno pubblicate settimanalmente delle stories che illustreranno lo sviluppo di diverse ricette e spiegheranno le caratteristiche dei prodotti dell’azienda leader nel biologico.

“Fieramente toscana, sono cresciuta fra colline rigogliose, le mani infarinate di mia nonna e i primi prodotti per la cucina macrobiotica Probios. Grazie all'amore per queste mie radici ho iniziato a studiare i principi della sana alimentazione fino a farla diventare il mio lavoro. Oggi sono biologa nutrizionista e sommelier dell’olio extravergine di oliva perché amo portare consapevolezza e gusto sano nei piatti che portiamo a tavola ogni giorno. Perché “nutrimento” per me è avere una relazione sana e spensierata con il cibo, priva di ansie, nel profondo rispetto dell’uomo e della natura” spiega la nutrizionista Benedetta Belli.

“Probios è stata sempre attenta a diffondere l’importanza delle scelte alimentari come azione concreta per il miglioramento della salute e dell’ambiente. Siamo felici quindi di iniziare questa nuova avventura con Benedetta Belli, certi che la sua consulenza sulle buone abitudini alimentari ci risulterà di prezioso aiuto per accompagnare i consumatori nel miglioramento del loro approccio ad una corretta nutrizione e verso la scelta crescente di prodotti da agricoltura biologica” conferma il Presidente di Probios Fernando Favilli.