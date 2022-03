Una casetta per lo scambio dei libri

Il bookcrossing arriva anche nel quartiere 4 con una nuova casetta per lo scambio gratuito dei libri al giardino del Bindolo in via Neri di Bicci, nel rione di Ponte a Greve. L'hanno costruita cittadini a cui è stato sospeso un procedimento penale con messa alla prova.

Il progetto "Biblioteca di Comunità" che unisce quindi promozione della lettura, decoro e giustizia riparativa, è realizzato da Apab in partenariato con Aleteia, con il contributo della Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Uiepe e Comune di Firenze. Rientra nell'ambito del progetto MeF - Mediazione, Attività Riparativa e Formazione - che si propone di aumentare l’efficacia della giustizia alternativa, attraverso l’attivazione di percorsi riparativi e di responsabilizzazione della persona mediante una metodologia integrata di mediazione, riparazione e formazione di soggetti in messa alla prova o esecuzione pena.

L'inaugurazione oggi con la vicesindaca Alessia Bettini, l'assessora al Welfare Sara Funaro, Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4, Salvatore Nasca, Uiepe Regione Toscana, Simone Stefani, Aleteia, Gaia Citriniti Apab, Edoardo Ristori, Fondazione CR Firenze. Presente anche l’ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza Anna Maria Palma, che ha portato alcuni dei suoi libri. Hanno partecipato anche rappresentanti dell’associazione Il Ponte e del Comitato Genitori Piero della Francesca che si prenderanno cura della casetta dei libri, anche implementandola. Ha collaborato anche la BiblioteCaNova Isolotto che ha portato alcuni volumi per inaugurarla.

Dopo la prima 'casetta' al Giardino di Campo di Marte - Quartiere 2 - inaugurata il 19 dicembre 2019 - la seconda al Parco dell’Anconella – Quartiere 3 - inaugurata il 24 giugno 2020, la terza al giardino del Lippi nel quartiere 5 - inaugurata l'8 gennaio 2021 – quella odierna è la quarta tappa di questa iniziativa. Su ogni struttura è installata una targa con una frase evocativa dell'atto di restituzione alla comunità: “Non aver paura di voltare pagina perché c’è sempre un libro nuovo che ti aspetta” (Rudy Zerbi).