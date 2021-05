Un pensiero speciale per la festa della mamma

Ricordare la Festa della Mamma è importante per ognuno di noi.

The Mall Firenze si trasforma in un luogo dedicato al benessere. Camminando tra gli spazi del Luxury Mall, le verande ricolme di fiori saranno infatti il luogo ideale dove trascorrere un’esperienza dedicata alla cura del proprio corpo. Una manicure express, insieme ad un massaggio alle mani, saranno l’occasione perfetta per staccare la mente e vivere una coccola speciale circondati dalla bellezza della natura. Un piccolo cadeau, la saponetta artigianale all’olio d’oliva che richiama i profumi e i sapori della Toscana, permetterà ad ognuno di rivivere questi attimi di #selfcare anche da casa.

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta la collezione di prodotti in edizione limitata proposti in tutti i negozi e online, per celebrare domenica 9 maggio la Festa della Mamma. I tenui colori pastello e gli inebrianti profumi della Primavera della nuova collezione 100% vegana, sono un delicato abbraccio e un avvolgente messaggio d’amore.

Per dirlo con un fiore, Lush propone un vero e proprio bouquet di innovativi prodotti da bagno: i fiori primaverili sono, infatti, i protagonisti delle proposte pensate per la Festa della Mamma. I preziosi petali della bomba da bagno Rose Gold danzano nella vasca sciogliendosi in un tramonto dorato dal delicato profumo fiorito, mentre i nuovissimi spumanti da bagno Violet Cream e Jasmine Cream racchiudono tra i loro petali colorati un tenero segreto: un cuore morbido che si scioglie in montagne di soffice schiuma per rilassare i sensi con l’inebriante profumo di fiori appena colti. Anche quest’anno, non manca il grande ritorno di Mamma Mia, lo scrub corpo con sale dell’Himalaya e pompelmo rosa, purifica e leviga la pelle donandole le più rosee prospettive.

Le confezioni regalo sono attente all’ambiente e sorprenderanno la mamma con la spontaneità dei mazzi di fiori di campo: le scatole di cartoncino riciclato con Eco Flo biodegradabili, sono avvolte da Khadi Paper, la carta regalo realizzata con scampoli di cotone riciclati, o da coloratissimi Knot Wrap, i foulard riutilizzabili realizzati con bottiglie di plastica riciclate.

A Siena, le imprenditrici di Coldiretti Donne Impresa che fanno capo alla giovane Bianca Mascagni, fresca di elezioni, hanno deciso di contribuire all’iniziativa “Solo dal Cuore” - che si svolgerà il prossimo fine settimana nelle piazze italiane per promuovere il programma “Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni” di Medici con l’Africa Cuamm – al Mercato di Campagna Amica Siena in via Paolo Frajese, 7.

Qui si potranno trovare gli splendidi, coloratissimi Cuori della Gratitudine (ideati da Katia Zuanon di Prayers Collection, in collaborazione con Cuamm e Coldiretti Donne Impresa) opere uniche in doppia stoffa, tessuti della sartoria italiana da un lato e in tessuto wax dall’altro, che collegano l’Italia e l’Africa e che ci ricordano il grande valore della solidarietà.

Il programma “Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni” ha l’obiettivo di migliorare l’accesso e la qualità delle cure rivolte a mamme e bambini, in particolare presso l’ospedale di Rumbek, in Sud Sudan, dove l’assistenza sanitaria è un diritto da promuovere ogni giorno.

Questa domenica le piazze del Comune di Bagno a Ripoli si riempiranno di fiori nell’obiettivo di sostenere la ricerca e la lotta contro il cancro. L’Azalea della Ricerca di AIRC, fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili, torna in 3.600 piazze per migliorare la qualità della vita delle donne. I volontari AIRC saranno presenti domenica 9 maggio anche nel territorio ripolese, e in particolare nel parco “Silvano Nano Campeggi” - I Ponti nel capoluogo, in piazza Peruzzi ad Antella e in piazza Umberto I a Grassina. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli, si svolgerà in sicurezza nel rispetto delle distanze interpersonali e di tutte le misure anti-Covid.