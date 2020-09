"Firenze e il calcio", un libro a fumetti di Artusi, Gheri e Nistri

Edito da Scribo, sta per uscire in librerie ed edicole

Sta per uscire in libreria e anche nelle edicole "Firenze e il calcio", un nuovo libro di Luciano Artusi sul calcio storico fiorentino. Un libro particolare perché è a fumetti, disegnati da Rolando Gheri e colorati da Luciano Nistri. Casa editrice, Scribo Firenze.

Il nuovo lavoro tratta il calcio in livrea assieme alla storia della città ed è una ripresa del volume già uscito una trentina di anni fa ad opera degli stessi autori. La medesima triade ha aggiornato e dato continuità a un lavoro tanto particolare quanto interessante, che sarà presentato ufficialmente con tutti i dettagli del caso nell'autunno ormai prossimo.

Si tratta dell'ennesimo libro su Firenze sfornato da Luciano Artusi, ricercatore storico, divulgatore entusiasta e colonna del Calcio storico fiorentino di cui è stato per decenni la storica "voce" del saluto in piazza Santa Croce.