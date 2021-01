Un chilo di stupefacenti a testa: due persone in arresto a Pontedera

A Vecchiano 54enne in arresto per spaccio di sostanze

A Pontedera (PI), i militari della locale Compagnia Carabinieri, nell'ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio ed al contrasto della droga , hanno tratto in arresto un 40enne ed un 37enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Pontedera, hanno sorpreso i due in possesso, il primo di più di 1 kg di marijuana, 37 grammi di hashish e 15 piante di marijuana essiccate ed il secondo di oltre 1,3 kg di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre i due venivano accompagnati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

A Vecchiano (PI), nelle trascorse ore serali, i Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno tratto in arresto un 54enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Più nel dettaglio, sul tratto della SS 1 Aurelia di Migliarino Pisano, i militari della Sezione Radiomobile, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di San Rossore e del 6° Battaglione “Toscana”, hanno sorpreso l'uomo in possesso di più di 16 grammi di cocaina.