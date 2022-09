Prato: un Autunno da sfogliare 2022

Ritorna l’appuntamento con Un Autunno da sfogliare, la rassegna, giunta alla sua 16a edizione, realizzata dal Sistema bibliotecario provinciale pratese con il sostegno congiunto del Comune di Prato e della Regione Toscana e coordinata dalla biblioteca Lazzerini. Un programma che, con le oltre 200 i niziative organizzate, diversificate nel genere e nel target ma accomunate dall’attenzione al mondo dei libri e della lettura, testimonia la voglia di ricominciare ad incontrarsi dopo due anni difficili segnati dalla pandemia.

L’edizione 2022 della rassegna vede un cartellone che spazia su letteratura, poesia, musica, arti figurative, approfondimenti su tematiche della contemporaneità, con l’obiettivo di riconoscere il valore della interdisciplinarietà e della vocazione della biblioteca ad aprirsi ai più svariati ambiti del sapere. Un programma pensato e costruito in sinergia con una fitta rete di soggetti, enti e associazioni culturali del territorio con le quali, grazie anche al Patto regionale per la lettura e al recente Patto intercomunale sottoscritto ad aprile, il rapporto di collaborazione si è consolidato ed arricchito.

La rassegna si apre sabato 24 settembre alle 17 in Lazzerini con il Premio Prato Poesia e la premiazione dei vincitori del concorso rivolto agli autori, nato dalla volontà di Giulia Vinditti Fini e organizzato dal Comitato per il Premio Prato Poesia.

A seguire, tanti altri appuntamenti con una particolare attenzione al tema degli anniversari su cui ruotano molte delle iniziative organizzate dalla Lazzerini in occasione dei 100 anni della nascita di Pier Paolo Pasolini, Beppe Fenoglio e Luciano Bianciardi, protagonisti indiscussi della storia della letteratura italiana e non solo.

In particolare a Pasolini - uno dei più grandi intellettuali del Novecento, artista ingombrante, figura complessa e contraddittoria ma ancora di estrema attualità - la Lazzerini dedica un doveroso omaggio con diversi approfondimenti: l’incontro Pasolini tra psicoanalisi e (anti) psichiatria con Marco Villoresi (3 novembre ore 15) all’interno degli incontri sulla cultura umanistica organizzati in collaborazione con l’Associazione degli Italianisti (ADI); l’incontro Ciò ch’è orrendo conoscere condotto da David Fiesoli (12 novembre ore 17) nell’ambito della rassegna Poeti e ribelli; la presentazione del volume Tutto Pasolini alla presenza di uno dei curatori, Piero Spila e Federico Berti (6 ottobre ore 17).

Sempre in tema di anniversari, da ricordare l’appuntamento Fenoglio tra resistenza e cavalleria con Gino Ruozzi (17 novembre ore 15) che mette in luce anche il legame dello scrittore con la nostra città avendo ricevuto nel 1959 il Premio Letterario Prato per Primavera di bellezza e, postumo, nel 1968, per il Parigiano Johnny e l’incontro Luciano Bianciardi: il boom economico e la dinamite letteraria con Fabio Canessa (17 dicembre ore 17) dedicato ad uno degli autori più originali, amari e divertenti del nostro Novecento che merita di essere maggiormente conosciuto ed apprezzato.

Come novità di questa edizione di Un autunno da sfogliare, gli incontri Biblioteen: una serie di iniziative e servizi dedicati al mondo degli adolescenti, pensati per gli studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, con percorsi di approfondimento e formazione e appuntamenti di promozione della lettura o di sostegno alla didattica. Si parlerà di comunicazione efficace e rispettosa in un’ottica di parità di genere (18 e 19 novembre e 3 dicembre) o di come affrontare la prova d’italiano della maturità (1 dicembre ore 17), senza trascurare aspetti di intrattenimento con il Bibliogameday (6 novembre ore 15) , dedicando una giornata ai giochi in scatola e di ruolo.

Ma l’Autunno da sfogliare è anche tanto altro, con appuntamenti quasi giornalieri fino al 5 gennaio 2023. Per citarne solo alcuni, fra le iniziative che si terranno in Lazzerini, oltre a tutte le attività di letture animate e laboratori per i più piccoli curate dalla Sezione ragazzi e bambini, gli incontri a cadenza mensile del gruppo di lettura Il salotto del giovedì, rivolto ai lettori appassionati e a chi ha voglia di condividere con altri il piacere di un bel libro (20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre, ore 21); la rassegna Presto detto, quattro incontri con scrittori, critici ed esperti sulle forme brevi nella letteratura - l’aforisma, la fiaba, l’haiku, il racconto - con la sfida di proporre una lettura di qualità connessa alla brevità (14 e 28 ottobre; 23 novembre e 2 dicembre); il ciclo Ritratti, tre incontri sulle figure femminili della letteratura italiana condotti da Rossana Cavaliere (8,15, 22 ottobre ore 16.30) e i quattro appuntamenti di Poeti e ribelli condotti da David Fiesoli, dedicati ad altrettanti poeti - Leopardi, Pasolini, Penna e Campana - ribelli e traditi, spesso fraintesi (5,12,19,26 novembre ore 17).

Sempre in tema di incontri, da segnalare anche gli altri tre appuntamenti – oltre quelli su Pasolini e Fenoglio già citati – del ciclo La cultura umanistica, in collaborazione con l’ADI,per proseguire quel “dialogo” fra critici letterari e alcuni dei più importanti scrittori della nostra tradizione (20, 27 ottobre; 3,17,30 novembre, ore 15) e gli incontri sulla letteratura e cultura francese Vive la France condotti da insegnanti di lingua e letteratura francese su autori e opere francesi e francofoni, curati dall’associazione Fil Rouge di Prato (27 ottobre, 11 novembre, 10 dicembre, ore 17).

A conferma dell’attenzione della biblioteca Lazzerini per la poesia contemporanea alla quale è stata recentemente dedicata una speciale sezione in sala attualità, ritorna in Lazzerini una delle voci più significative della poesia contemporanea, Valerio Magrelli, per parlare di Che cosa è la poesia? in un incontro organizzato in collaborazione con il Comitato del Premio Prato Poesia Nicola Fini (30 ottobre ore 17).

In programma anche mostre fotografiche e documentarie e presentazioni editoriali con scrittori particolarmente celebri ed apprezzati come Piero Spila (6 ottobre ore 17), Simona Baldanzi (13 ottobre, ore 21), Alba Donati (21 ottobre ore 18), Diletta Pizzicori (29 ottobre ore 18), Luca Trapanese (4 novembre, ore 17) , realizzate in collaborazione con la Libreria Gori.

Infine, una giornata di festa il 24 novembre in occasione del 13° compleanno della Lazzerini nella nuova sede della Campolmi con uno spettacolo per bambini, una performance musicale su liriche contemporanee e altre sorprese.

Oltre alle iniziative organizzate dalla Lazzerini, all’interno del programma troviamo quelle organizzate dalle biblioteche e archivi della rete bibliotecaria provinciale pratese; fra queste, da segnalare alcune delle molteplici attività del progetto I libri per bambini tra passato e presente oltre gli stereotipi, per creare un raccordo tra biblioteche pubbliche e private nell’ottica della valorizzazione del proprio patrimonio e con l’intento di riflettere sul valore formativo della letteratura per bambini e per ragazzi. Punto di partenza del progetto è la figura di Ida Baccini, prolifica autrice di libri per l'infanzia, che nell'Italia postunitaria contribuì a dare una svolta alla letteratura infantile.

In tema di anniversari, da ricordare le iniziative organizzate in occasione dei 100 anni dalla nascita del pedagogista e scrittore Mario Lodi dalle Biblioteca di Montemurlo e di Vaiano e quelle organizzate dalla biblioteca Roncioniana in occasione del bicentenario della nascita di Cesare Guasti, oltre a quelle organizzate per i 300 anni della biblioteca.

Da segnalare poi i suggestivi incontri letterari fra natura e territorio organizzati dal CDSE; le presentazioni editoriali curate dall’Istituto Datini; i progetti Restore e L’importanza delle radici dell’ Archivio di Stato; la presentazione del libro Bambini nella tempesta di Teresa Bruno organizzata dal Centro antiviolenza La Nara sugli orfani di femminicidio; le passeggiate nella natura con giochi e letture per famiglie e bambini organizzate dal Centro Righi.

Si ricordano poi le iniziative per bambini e adulti delle Biblioteche comunali Nord “Peppino Impastato” e Ovest e le aperture straordinarie delle biblioteche della provincia, con iniziative per tutti i gusti.

Insieme alla Lazzerini, il programma vede coinvolti numerosi soggetti: le biblioteche comunali Prato Nord “Peppino Impastato” e Prato Ovest, quelle di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Vaiano, la Biblioteca popolare Petrarca, Il Museo del Tessuto, le Biblioteche Diocesane, l’Archivio di Stato di Prato, la Biblioteca Roncioniana, l’Istituto di Storia Economica F. Datini, il CDSE di Vaiano, il Centro di documentazione Antiviolenza La Nara, il Centro Righi, la Fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto, l’Associazione degli Italianisti, l’associazione Fil Rouge di Prato, la Libreria Gori di Prato, l’Associazione Italiana Dislessia.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

Il programma completo è consultabile anche on line su www.sistemabibliotecario.prato.it

Info:

lazzerini@comune.prato.it

tel. 0574 1837828-7800