Ogni autunno, le mura di Lucca trasformano la città nel centro del mondo pop, accogliendo centinaia di migliaia di appassionati di fumetto, gioco ed arti visive. Ma Lucca Comics & Games non è solo una grande passerella internazionale: è una manifestazione che affonda le sue radici più vive e pulsanti nell'identità e nel patrimonio culturale del territorio toscano. L'edizione di quest'anno ribadisce con forza questo legame viscerale, mettendo in luce come il linguaggio della pop culture possa farsi custode della memoria storica, strumento di tributo per i grandi geni locali e volano di una mobilità sempre più orientata alla sostenibilità.

Dalla valorizzazione del ricordo civile attraverso le nuvole parlanti, fino alla maestosa macchina logistica organizzata per accogliere i visitatori, la Regione Toscana si conferma attrice protagonista della kermesse.

Gli appuntamenti ufficiali a Lucca Comics

Trasformare il ricordo di una tragedia in un messaggio d'alleanza intergenerazionale: è questo il cuore di "23 agosto 1944. Il Padule fu accerchiato", la nuova graphic novel presentata ufficialmente nella prestigiosa cornice di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana. L'opera, pubblicata da Cut-Up Publishing, nasce grazie al patrocinio e al contributo della Regione Toscana e del Comune di Ponte Buggianese, firmata dai talentuosi autori Marcello Mangiantini e Mirco Pucci con la rigorosa consulenza storica del professor Gianluca Fulvetti dell'Università di Pisa.

Il fumetto narra l'eccidio del Padule di Fucecchio — dove la furia nazifascista spezzò le vite di centinaia di civili innocenti — affidando la narrazione agli sguardi e ai dubbi di un gruppo di ragazzi d'oggi che si interrogano davanti alle lapidi commemorative. A sottolineare la profonda valenza di questo ponte tra storia e pop culture è intervenuto anche Alessio Spinelli, consigliere speciale del presidente Giani e già sindaco di Fucecchio, il quale ha evidenziato come portare un tema simile a Lucca Comics & Games permetta di "affidare a un linguaggio contemporaneo e immediato il compito di mantenere vivo il ricordo e promuovere una riflessione profonda sui valori della pace e della democrazia".

Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana): «Raccontare questa tragedia attraverso un fumetto che intreccia passato e presente è una scelta importante e necessaria. L’idea di partire dallo sguardo curioso di alcuni ragazzi, che si interrogano davanti alle lapidi commemorative e ascoltano il racconto di chi quei fatti li conosce e li custodisce, permette ai giovani lettori di immedesimarsi, comprendere e sentire come propria una storia che appartiene all’intera comunità. Coltivare la memoria significa difendere i valori della libertà, della pace e della democrazia. È un dovere civile che affida alle nuove generazioni il compito di non dimenticare».

Bernard Dika (Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana): «L’eccidio del Padule non è una pagina lontana dei libri di storia: è una ferita che appartiene alla nostra comunità e che continua a interrogarci. Custodire questi luoghi significa custodire i valori che da quella tragedia sono nati e si sono rafforzati: il rifiuto della violenza, la difesa della libertà, l’impegno per la pace. Se le nuove generazioni sapranno riconoscere nel Padule non solo un paesaggio, ma un patrimonio di memoria e coscienza civile, allora il sacrificio di chi vi perse la vita non sarà stato vano».

Nicola Tesi (Sindaco di Ponte Buggianese): «Questo fumetto non è solo un’opera editoriale: è un ponte tra chi ha vissuto quegli eventi e chi oggi ne eredita la memoria, tra la storia e la scuola, tra il passato e il futuro della nostra comunità. Con un linguaggio immediato, accessibile, capace di unire rigore storico e forza narrativa, permette ai ragazzi di avvicinarsi alla storia locale non come a un capitolo lontano, ma come a un racconto vivo, che parla di persone, scelte, coraggio e sofferenza».

Gli autori del fumetto e lo storico Gianluca Fulvetti porteranno la graphic novel direttamente nel cuore battente della fiera, incontrando lettori e giovanissimi attraverso due appuntamenti ufficiali:

Mercoledì 28 ottobre (ore 10:30 - 11:30) : Laboratorio per i più piccoli condotto dagli autori Marcello Mangiantini e Mirco Pucci insieme al professor Gianluca Fulvetti presso lo spazio Lucca Junior (Real Collegio).

Laboratorio per i più piccoli condotto dagli autori insieme al presso lo spazio Lucca Junior (Real Collegio). Giovedì 29 ottobre (ore 12:00 - 13:00): Incontro di approfondimento con gli autori e firmacopie presso il Paladediche (Palazzo Ducale).

Come sottolineato dalla vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Ponte Buggianese, Maria Grazia Baldi, il volume non esaurirà la sua spinta a Lucca: verrà infatti distribuito nelle scuole del territorio ed esplicitamente donato a ogni alunno della scuola secondaria di primo grado "Padre Filippo Cecchi" di Ponte Buggianese, affinché il fumetto si trasformi in uno strumento quotidiano di dialogo intergenerazionale.

L'Eredità artistica e le opere di Tuono pettinato

Il fumetto toscano è anche genio irriverente, ironia colta ed estrema libertà espressiva. In questo solco si inserisce la solenne e commossa cerimonia svoltasi mercoledì 21 ottobre nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso a Firenze: la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha consegnato a Lia Remorini, madre dell'indimenticato Andrea Paggiaro (in arte Tuono Pettinato, scomparso a soli 44 anni), una targa ufficiale alla memoria. L'iniziativa, promossa dal consigliere regionale Matteo Trapani, ha trovato il convinto e attivo sostegno del Comune di Cascina, rappresentato dal sindaco Michelangelo Betti e dall'assessora alla Cultura Francesca Mori.

Nato a Pisa (1976-2021), fumettista autodidatta e colto intellettuale. Il suo celebre nome d'arte fu "rubato" direttamente da un racconto contenuto nella Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges. Paladino ironico del "diritto all'ozio", è stato al contempo un autore iper-prolifico, nutrito da passioni eclettiche che spaziavano senza pregiudizi dal rock estremo e la letteratura classica fino al cinema e alla TV spazzatura. Fondatore del mitico collettivo Super Amici (accanto a Dottor Pira, Maicol & Mirco, Ratigher e LRNZ), ha trasmesso la sua passione alle nuove leve insegnando Fumetto Umoristico all'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Il suo talento gli ha valso i massimi allori della critica e del pubblico, tra cui il Premio Satira di Forte dei Marmi, il prestigioso Gran Guinigi a Lucca Comics e il Premio Boscarato al Treviso Comic Book Festival.

Per mantenere viva la sua lezione di grazia e acume, i genitori hanno fondato la Fondazione Tuono Pettinato, che promuove il festival estivo Giorni di Tuono a Pisa, assegna il Premio Tuono Pettinato e sostiene una borsa di studio annuale presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna.

L'offerta treni e il modello di esercizio

Accogliere le decine di migliaia di appassionati che affolleranno Lucca richiede uno sforzo infrastrutturale imponente. Per questo, Regione Toscana, Trenitalia e RFI hanno predisposto un piano straordinario di trasporti che mette in campo 160 treni aggiuntivi e oltre 450.000 posti offerti, con un incremento netto di circa 20 treni e 50.000 sedute rispetto al 2025, ottenuto grazie all'impiego massiccio di materiale rotabile a grande capienza.

L'assessore regionale ai Trasporti Filippo Boni ha evidenziato come la strategia metta al centro la sostenibilità del trasporto pubblico su ferro. Tuttavia, la complessa riorganizzazione dei servizi, l'isolamento delle tratte per evitare ritardi a catena e l'attestamento dei treni nella stazione di Lucca comporteranno necessariamente modifiche agli orari abituali per i pendolari e per gli utenti sistematici che utilizzano la linea senza essere diretti alla rassegna. Il modello operativo si articola su due momenti distinti:

Fase di avvicinamento (28, 29 e 30 ottobre): Potenziamento delle linee ordinarie con l'inserimento di circa 20 treni straordinari sulle direttrici afferenti a Lucca (da Firenze, Pisa, Viareggio e Aulla). Fase di picco (31 ottobre e 1° novembre): Lucca diventerà il capolinea e perno centrale dei collegamenti. Le linee funzioneranno attraverso servizi continuativi "a spola", isolando le tratte per contenere eventuali criticità ed evitare che i ritardi si ripercuotano sulla rete regionale.

Dettaglio dei collegamenti nelle giornate clou (31 ottobre - 1° novembre)

Il quadro dettagliato dell'offerta per tratta durante il weekend di massima affluenza è riassunto nella tabella sottostante:

Tratta Tipologia Treni Sabato 31 Ottobre (Treni / Posti) Domenica 1° Novembre (Treni / Posti) Firenze – Lucca (~44% del flusso) Rock e Vivalto (A/R) 61 treni (~43.000 posti) 60 treni (~44.000 posti) Pisa – Lucca Rock e Vivalto (A/R) 63 treni (~42.000 posti) 58 treni (~41.000 posti) Lucca – Viareggio (~20% del flusso) Jazz e Pop (A/R) * 59 treni (~24.000 posti) 56 treni (~20.000 posti) Aulla – Lucca Swing (A/R) ** 27 treni (~5.000 posti) 14 treni (~3.000 posti)

Collegamenti Diretti a Lunga Percorrenza

Per agevolare chi arriva da fuori regione ed evitare cambi intermedi, sono stati introdotti per la prima volta treni diretti dedicati:

Chiusi – Lucca / Lucca – Chiusi: Attivi il 31 ottobre e il 1° novembre.

Attivi il 31 ottobre e il 1° novembre. Roma – Lucca / Lucca – Roma: Attivi tutti i giorni dal 28 ottobre al 1° novembre.

Attivi tutti i giorni dal 28 ottobre al 1° novembre. La Spezia – Lucca / Lucca – La Spezia: Attivi dal 28 al 31 ottobre.

I canali d'acquisto ufficiali e i sistemi di vendita di Trenitalia sono già interamente aggiornati con i nuovi orari.

AVVISO AI VIAGGIATORI – POSSIBILI CRITICITÀ PER SCIOPERO NAZIONALE

Trenitalia informa i viaggiatori che è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS.

Finestra Oraria dell'Agitazione : Dalle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 20:59 di venerdì 30 ottobre.

Dalle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 20:59 di venerdì 30 ottobre. Impatto e Ripercussioni sul Weekend: Oltre ai disagi diretti nelle 24 ore dello sciopero, la conclusione dell'agitazione nella serata di venerdì potrebbe compromettere il fondamentale riposizionamento dei treni e dei materiali rotabili. Di conseguenza, si potrebbero verificare cancellazioni e ritardi anche nella giornata di sabato 31 ottobre, condizionando la regolarità dei servizi straordinari programmati per il weekend.

Lucca Comics & Games si dimostra ancora una volta molto più di una fiera: è uno spaccato vivissimo di come la Toscana sappia dialogare con il mondo contemporaneo, mettendo in rete istituzioni, autori, memoria storica e mobilità avanzata. Dalla forza di un racconto a fumetti che fa rivivere il ricordo del Padule di Fucecchio all'omaggio doveroso verso un maestro di ironia e cultura come Tuono Pettinato, la regione riafferma l'arte disegnata come pilastro d'identità e civiltà. E per godersi questa straordinaria festa della fantasia in tutta serenità, l'invito per tutti i viaggiatori è uno solo: pianificate il vostro itinerario con anticipo, consultando costantemente i canali digitali di Trenitalia per viaggiare in modo confortevole e sostenibile.