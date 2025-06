Uffizi: via la maxi gru

“Oggi è certamente un momento importante per Firenze, per la Toscana e per tutto il Paese”. Lo ha dichiarato il presidente Eugenio Giani, che oggi ha partecipato sulla terrazza degli Uffizi all’evento, organizzato alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli per salutare la conclusione delle operazioni di smontaggio della maxi gru del cantiere di ampliamento della Galleria.

“È un momento che ha un significato duplice”, ha spiegato Giani. In promo luogo, “Firenze si libera finalmente di uno sfregio che per tanto tempo ha caratterizzato il suo panorama”. “Tanto tempo – tiene a sottolineare Giani - perché l’attesa è durata veramente troppo”.

Ma per il presidente c’è un altro aspetto che è opportuno valorizzare maggiormente. “Con oggi – ha aggiunto - la realizzazione dei Grandi Uffizi si fa sempre più concreta. È il fatto principale che dobbiamo evidenziare oggi, perché questo consolida il dna della nostra terra come culla di cultura e rende ancora più ricco il patrimonio culturale della nostra penisola alle quali il mondo deve guardare con sempre più grande ammirazione”.

“Ringrazio – ha concluso Giani - tutti i soggetti istituzionali coinvolti per essere arrivati a questo risultato e anche gli imprenditori per il loro contributo sul cantiere alternativo, che ha consentito di procedere allo smantellamento della gru”.