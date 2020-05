"Uffizi 2 a Peretola, per un nuovo Rinascimento"

Bussolin (Lega): "Il decentramento del flusso turistico dal centro storico è la strada giusta da percorrere"

“Quando in campagna elettorale - dichiara il Capogruppo della Lega Federico Bussolin - abbiamo proposto gli Uffizi 2 a Peretola ci prendevano per pazzi, leggo con piacere invece quanto dichiarato da Pessina, pensieri che ci accomunano. Da sempre sosteniamo che il decentramento del flusso turistico dal centro storico sia la strada giusta da percorrere e, per farlo, può funzionare solo un marchio di fama mondiale come gli Uffizi”.

“Firenze è stata costruita dalle grandi famiglie - prosegue - dai privati, da fiorentini generosi: anziché demonizzarli dovremmo ritrovare questa collaborazione nell’ottica di un Nuovo Rinascimento. Attorno ai nuovi Uffizi la città può solo giovare dai nuovi investimenti e dalle diverse prospettive, capaci di risollevare un intero quartiere”.

“A Firenze serve coraggio - conclude Bussolin - e oltre a rivendicare questa sfida, siamo pronti a proporla alla cittadinanza”.