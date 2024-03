Ucraina: alla Compagnia il film vincitore del Premio Oscar 2024

Fa tappa al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), la rassegna Mondovisioni. I documentari di Internazionale, rassegna organizzata da CineAgenzia con il settimanale Internazionale, che presenta da quindici anni i più appassionanti e attuali documentari su emergenze sociali, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival e proposti in esclusiva per l’Italia. La tappa fiorentina della rassegna si tiene con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Nella rosa di titoli di Mondovisioni a La Compagnia, il film che si è appena aggiudicato il Premio Oscar 2024 come Migliore Documentario, 20 Days in Mariupol. Il film racconta la guerra, attraverso le drammatiche immagini dalla città di Mariupol assediata, che sono già valse al reporter ucraino Mstyslav Chernov, il premio Pulitzer 2023. Il film 20 Days in Mariupol rimarrà in programmazione a La Compagnia dal 30 marzo al 5 aprile.

Siamo alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina, quando una squadra di giornalisti entra nella città portuale di Mariupol. Durante il successivo assedio, mentre cadono le bombe, gli abitanti fuggono e l’accesso a elettricità, cibo e acqua è interrotto, i reporter, unici rimasti, lottano per raccontare le atrocità della guerra, finché circondati dai soldati russi si rifugiano in un ospedale, in trappola. Le loro immagini, diffuse dai media mondiali, documentano morte e distruzione, e smentiranno la disinformazione russa.

Nei giorni di programmazione del film, nel foyer de La Compagnia, ci sarà la mostra fotografica “Vse Bude Ukraina”, con gli scatti di di Ciro Cortellessa, giornalista e fotoreporter dell’ENA – European News Agency (ingresso libero). La mostra e la proiezione del 30 marzo, saranno in collaborazione l’Associazione Ucraina – Italia “Lilea” APS.

La mostra documenta l’ingresso in Ucraina del fotografo, attraverso un viaggio di 16 ore in autobus da Varsavia in Polonia fino alla capitale ucraina, Kiev. Scatti che attestano ciò che ha visto Ciro Cortellessa durante il suo viaggio: i palazzi distrutti dai bombardamenti, gli oggetti quotidiani, gli uomini e le donne che hanno deciso di rispondere alla chiamata per la difesa della propria nazione volontariamente, arruolandosi nella difesa territoriale e sacrificando la loro vita. La mostra è stata premiata a Parigi al concorso fotografico internazionale PX3 PARIS nel mese di agosto 2023 nella sezione “Giornalismo/guerra”.

Il reportage dal quale è nata la mostra fotografica “Vse Bude Ukraina” è stato realizzato tra il mese di marzo del 2023 e aprile 2023. Il viaggio per documentare la guerra in Ucraina ha toccato le zone più devastate dall’esercito russo durante l’invasione. Irpin, Buča, fino alla città di Zaporižžja a pochissimi chilometri dal fronte.

Mercoledì 13 marzo, invece, al Circolo la Pietra in via di Montughi 69, l'associazione Firenze Rinasce riuscirà probabilmente a proiettare il film russo "Il Testimone".