Tutto Haydn con Orchestra Toscana Classica

Un ritorno nel segno di Franz Joseph Haydn, quello del violoncellista Patrizio Serino al fianco dell’Orchestra Toscana Classica. Indiscusso talento della classica e primo violoncello del Maggio Musicale Fiorentino, Patrizio Serino sarà solista nei due concerti di venerdì 23 e sabato 24 luglio nel Cortile del Museo Nazionale del Bargello (ore 20), a Firenze. Sul podio salirà un altro nome eccellente, Giovan Battista Varoli.

Al centro delle serate sarà il "Concerto n. 2 in re maggiore per violoncello e orchestra". Haydn lo compose nel 1783 per il primo violoncello dell'orchestra del principe Esterhàzy, Antonin Kraft, grandissimo virtuoso dello strumento: una pagina che esalta la fantasia dell'invenzione haydniana, affidandola proprio alla parte solistica.E ancora, del maestro delle sinfonie, ecco a ruota la “Sinfonia degli addii”, opera particolare, sia per la struttura sia per l’insolita, progressiva, uscita degli strumenti.

Aprirà i concerti il brano “All’improvviso gli angeli” di Giuseppe Lanzetta.La direzione, come detto, è affidata Giovan Battista Varoli, a lungo collaboratore di Tempo Reale, GAMO Ensemble, Coro Harmonia Cantata e Maggio Fiorentino Formazione, di cui è stato presidente e direttore musicale.L’Orchestra Toscana Classica è formata da giovani professori d’orchestra, formatisi sia in Italia che all’estero. Dal 1999 ha all’attivo oltre 500 concerti. Dal 2015 il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, riconoscendone i meriti, l’ha inserita tra le orchestre di Produzione Musicale Giovanili.Si consiglia l’acquisto dei biglietti (20/15 euro) in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana.

Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della "Firenze Card" del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell'Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com). Appuntamenti nell'ambito dei "Mercoledì musicali dell'organo e dintorni": nato dalle decennali esperienze dei "Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze" e di Toscana Classica, il festival è sostenuto da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo e di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.

Programma concerti: G. Lanzetta All'improvviso gli angeli; F.J. Haydn Concerto n. 2 per violoncello e orchestra; F.J. Haydn Sinfonia degli Addii n. 45

