Tutte le carte... della Florence Cocktail Week 2020

Quest’anno i protagonisti della kermesse fiorentina, conosciuta in tutta Europa, si mettono “in gioco”

Dopo l’album delle figurine dei Barman per l’edizione 2019, per il 2020 è stato ideato un gadget divertente, il mazzo di carte da gioco.

I 40 Team dei migliori cocktail bar di Firenze, selezionati per questa edizione della FCW, i 9 membri dello staff FCW, i 3 amici che negli anni hanno supportato la FCW (Flavio Angiolillo e Diego Ferrari, volti noti della mixology italiana e Babis Kaidalidis, organizzatore di Athens Bar Show) e per finire… 2 Jolly con Paola Mencarelli (organizzatrice della FCW).

Non è un comune mazzo di carte, ma 52 ritratti (realizzati dalla fotografa Veronica Gaido) legati a tutti i volti di questa quinta edizione.

“Appena il mio staff mi ha proposto di fare il mazzo di carte per l’edizione 2020, ho accettato senza pensarci due volte” racconta Paola Mencarelli.

“È un’idea pienamente in linea con lo spirito di Florence Cocktail Week e con la voglia di dar vita a esperienze uniche e piacevoli, incentrate principalmente sulle persone che ne prendono parte. Dobbiamo limitare e annullare le interazioni in questo periodo storico, ma intanto possiamo staccarci dai cellulari giocando a solitario. E poi, appena sarà nuovamente possibile, potremo organizzare un torneo con gli amici, per uscire dal mondo dei social e dedicarci ai rapporti face to face”.





Le carte della FCW20 saranno in vendita presso L’Enoteca Alessi di Firenze.

La Florence Cocktail Week 2020, che si doveva svolgere nella settimana dal 4 al 10 Maggio è slittata, possibilmente nella settimana dal 21 al 27 Settembre 2020.

Sarà, come sempre, un’intensa settimana di incontri, masterclass e night shifts con ospiti italiani ed internazionali, momenti di approfondimento ed eventi per professionisti e appassionati.

Per questa quinta edizione i cocktail bar saranno suddivisi in tre categorie:

Cocktail Bar

Bitter Bar

Cafe 19.26

Caffé Concerto Paszkowski

Ditta Artigianale Oltrarno

Gilli 1733

Guné

Gurdulù

La Ménagère

Locale

Love Craft

Osteria del Pavone

Pint of View

Rasputin

High Volume Bar

Fuk

Gesto

Habitat

MAD Souls&Spirits

Move On

PanicAle

Rex

Santarosa Bistrot

S’Bam – Student Hotel

Strizzi Garden

Urbano

Dome

Bar d’Hotel

Atrium Bar – Four Seasons Hotel Firenze

B-Roof – Grand Hotel Baglioni

Caffé dell’Oro – Lungarno Collection

Divina Terrazza Rooftop Bar – Grand Hotel Cavour

Empireo – Plaza Hotel Lucchesi

Garibaldino – Garibaldi Blu

Irene Firenze – Hotel Savoy

La Terrazza – Grand Hotel Minerva

La Terrazza Rooftop Bar – Continentale Hotel

Le Pool Bar – Villa Cora

Magnolia – Four Seasons Hotel Firenze

Picteau Lounge Bar – Hotel Lungarno

The Cloister – Belmond Villa San Michele

The Fusion Bar&Restaurant – Gallery Hotel Art

Winter Garden Bar – The St. Regis Florence

