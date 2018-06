Turista derubata mentre è in coda al museo, ma interviene la Municipale

L’intervento degli agenti della Polizia Municipale

È andata male a due borseggiatrici che ieri hanno tentato il colpo ai danni di una turista in coda per entrare in un museo. Sono state infatti colte sul fatto da una pattuglia della Polizia Municipale e per le due donne è scattata la denuncia.



Il fatto è accaduto poco dopo le 15, in piazza San Martino. Una turista ungherese era in fondo alla coda per entrare al Museo dell’Oratorio con lo zaino in spalla quando è stata avvicinata da due donne. Queste, con fare circospetto, hanno aperto lo zaino tentando di rubare il portafoglio. Il tutto senza che la 40enne si sia accorta di niente.



Ma il tentativo di furto non è sfuggito a una pattuglia della Zona Centro che erano sul posto e hanno immediatamente bloccato le due borseggiatrici. Si tratta una 25enne e una 21enne bulgare già note alle forze dell’ordine che sono state accompagnate alla sede del distaccamento. La turista ha presentato denuncia per tentato furto e ha ringraziato gli agenti per il pronto intervento.