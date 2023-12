Turismo: stime in crescita del +1,2% sul periodo natalizio 2022

Presenze nelle strutture ricettive +1,2% rispetto al 2022, con oltre 1,2 milioni di pernottamenti durante le festività. Stranieri in crescita e italiani in leggero calo. Previsioni positive per città e centri d’arte. Questi i trend principali messi in evidenza dalla consueta indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per Toscana Promozione Turistica, su un campione di 548 imprenditori della ricettività. Nello studio anche una stima del consuntivo 2023 che si chiude con un +5,9% in confronto al 2022.

Secondo lo studio le presenze nelle strutture ricettive dovrebbero segnare un +1,2% rispetto allo scorso anno. Previsti oltre 1,2 milioni di pernottamenti nel periodo delle festività, di cui circa 930 mila tra la fine dell’anno e l’Epifania: 762 mila le presenze italiane (-1,6%), oltre 505 mila i pernottamenti degli stranieri (+5,7%).

I risultati migliori sono attesi per le città e centri d’arte, +3,6%. Per le località di campagna e collina la stima indicherebbe una lieve crescita del +0,3%. Richieste di prenotazione in calo per le località della costa, del termale, della montagna e altro interesse. Il trend per le strutture alberghiere (+2,6%) è migliore rispetto a quello atteso per le imprese extra alberghiere (-1,3%).

Riguardo alle nazionalità, si conferma la prevalenza dei mercati tradizionali europei: le variazioni in crescita per francesi, svizzeri, britannici, olandesi, spagnoli, austriaci, belgi, polacchi, cechi e scandinavi. Tra i mercati extraeuropei: mercato statunitense, brasiliani, australiani, indiani e coreani. Segnalazioni di flessione per tedeschi, giapponesi e russi. Stabili canadesi e cinesi.

Per quanto riguarda la stima del consuntivo 2023, l’incremento totale si attesta sul 5,9%. L’anno dovrebbe chiudersi con oltre 45,2 milioni di pernottamenti e circa 14 milioni di arrivi. Pernottamenti degli stranieri stimati in oltre 24,4 milioni, 20,8 milioni le presenze italiane. Bene città d’arte (+11,4%) e località termali (+9,3%), seguite da campagna/collina e montagna (+7,7%). Flessione per balneare (-0,9%). I risultati migliori sono stimati per il settore alberghiero, +8,7%, grazie soprattutto alla forte spinta arrivata dai mercati stranieri. Più contenuto, ma comunque rilevante, l’aumento per le strutture extra alberghiere (+3,7%); anche in questo caso a trainare è stata la domanda estera, a differenza degli italiani che risulterebbero in flessione.

Infine un’occhiata alle aspettative per i primi mesi del 2024, che appaiono abbastanza differenziate per prodotto. Stabile per le strutture delle aree marine, della montagna e del termale, a differenze di quelle attive nelle località di campagna/collina, città d’arte e altro interesse per le quali prevalgono invece le aspettative di miglioramento del mercato.

Firenze come meta che merita rispetto e lo chiede ai turisti che vengono in città con una campagna di sensibilizzazione che si avvarrà della collaborazione del partner tecnico Destination Florence Convention & Visitors Bureau. E’ quanto stabilisce una delibera di Giovanni Bettarini e Alessia Bettini, assessore al commercio e alle attività produttive e vicesindaca e assessora al turismo, approvata nel corso dell’ultima giunta. L’obiettivo è rilanciare il progetto #EnjoyRespectFirenze avviato come progetto pilota nel corso del 2018, e tutt’ora presente in molte strade della città, e ripensarlo grazie al fattivo contributo del Destination Florence Convention & Visitors Bureau, in chiave più ampia quale strumento che possa incentivare un turismo più attento ai luoghi, ai residenti, e consapevole della tipicità dei prodotti e del saper fare fiorentino.

“Vogliamo battere a tappeto tutti i canali per arrivare a più turisti possibili, per questo abbiamo pensato allo sviluppo della campagna che dovrà avvenire in maniera incisiva – hanno detto i due assessori della giunta Nardella -. I contenuti saranno decisi insieme a Destinantion Florence e partiranno dalla base della campagna già in essere, adottata anche dal Comune di Venezia con EnjoyRespectVenezia, nell'ambito della rete delle Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile.

Il progetto prevede forme di promozione e veicolazione di contenuti rivolti ai turisti, per sensibilizzarli su comportamenti corretti, sostenibili e in linea con la sensibilità dei fiorentini per una convivenza virtuosa tra turisti e residenti. Vogliamo che i turisti, ma anche i residenti temporanei come gli studenti e imprenditori stranieri possano vivere la città in maniera autentica, fruendo della mobilità sostenibile, dell'acquisto di prodotti locali e artigianali, della visita consapevole dei luoghi, e della conoscenza di cultura e tradizioni locali”.