Turismo avventura: a Montecatini l'Adventure Travel World Summit

Che ha luogo prima volta in Italia. Alla Grotta Giusti Global invece il Wellness Summit, il 3-5 ottobre

FIRENZE– Sarà Montecatini (PT), dal 15 al 18 ottobre prossimi, ad ospitare per la prima volta in Italia (la terza in Europa) l'edizione 2018 dell'Adventure Travel World Summit, il più importante evento internazionale dedicato al turismo avventura. Attesi 750 delegati da tutto il mondo.

"Per noi – spiega l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – è un evento importantissimo perché porta la Toscana sotto i riflettori di un pubblico esigente e particolare, che ha motivazioni di viaggio specifiche, e ci spinge a diversificare l'offerta oltre i segmenti largamente consolidati come quello per gli amanti della cultura o del patrimonio artistico. Il Summit è l'occasione giusta per far conoscere e promuovere l'offerta toscana di turismo per gli amanti dell'avventura tra gli oltre 1300 affiliati al network dell'Adventure Travel Trade Association (ATTA) che lo organizza e di cui la Toscana, attraverso Toscana Promozione Turistica, è entrata a far parte nel 2016. Abbiamo ambienti e location più che adatte a vacanze attive e l'Atws 2018 segue la prima edizione del nostro AdventureWeek Tuscany, tenutasi nel settembre 2017, e che ha riscosso un grandissimo successo tra i partecipanti".

La Toscana è la prima regione italiana a diventare un membro attivo di ATTA e ad intraprendere un'iniziativa di questo genere con il trade internazionale del turismo d'avventura. Si è trattato di una scelta strategica per essere a stretto contatto con i leader di un segmento turistico che è tra i più attenti alla crescita responsabile.

"In questo segmento turistico – aggiunge il direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini - la Toscana non era ancora molto conosciuta fino a poco tempo fa, ma grazie all'AdventureWeek prima e all'Adventure Travel World Summit l'avventura sta diventando, a tutti gli effetti, un nuovo prodotto della nostra offerta turistica. Prodotto che va ad intercettare una domande che dal 2009 ad oggi è cresciuta del 65% e che, a livello globale, vale oltre 300 miliardi di dollari. Pur restando un turismo di nicchia, quello legato all'avventura interessa un pubblico dall'elevata capacità di spesa: basti pensare che, mediamente, quando un Adventure Traveller prenota la sua vacanza attraverso un Tour Operator, spende tra 338 e i 354 dollari al giorno. Un settore che perciò può avere importanti ricadute sulle comunità e su i territori in cui l'offerta è più strutturata".

Organizzato ogni anno dall'Adventure Travel Trade Association, l'Adventure Travel World Summit chiama a raccolta, da tutto il mondo, i rappresentanti dell'adventure travel industry che si riuscono per parlare di lavoro, ispirarsi e godere di una delle più belle destinazioni avventurose del mondo. Prima della Toscana e di Salta (2017), hanno ospitato il Summit, l'Alaska (2016), il Cile (2015) e l'Irlanda (2015). L'Atws si rivolge unicamente a tour operator, giornalisti e scrittori di settore, influencer, Agenzie del turismo e partner di settore. Non soltanto una conferenza, ma un incontro globale per offrire contenuti educativi approfonditi, keynote speakers di grande importanza mondiale e opportunità infinite di fare network tra cui una sessione B2B per Tour Operator che coinvolge imprese e destinazioni da tutto il mondo. Da segnalare poi il format MediaConnect dove i delegati delle varie destinazioni possono raccontarsi e ispirare nuove storie a oltre 40 scrittori e redattori di viaggi internazionali.

Il Global Wellness Summit 2018, il più importante evento internazionale annuale dedicato al wellness, si terrà dal 6 all’8 ottobre presso il Technogym Village di Cesena. Nei tre giorni precedenti all’incontro, dal 3 al 5 ottobre, una commissione di esperti internazionali, il Global Thermal Think Tank, si riunirà a Grotta Giusti, nella cornice della grotta termale più grande d’Europa, per discutere il ruolo del termalismo all’interno del mondo del benessere. I risultati della 3-giorni di incontri saranno presentati in occasione del Global Wellness Summit di Cesena. Tra i membri della commissione, il dottor Nicola Angelo Fortunati - Direttore Generale Terme e Spa del gruppo Italian Hospitality Collection – che, come ospite ospitante, darà il suo benvenuto ai presenti a Grotta Giusti. Fortunati, forte della sua esperienza trentennale nella gestione medico-scientifica del termalismo, interverrà come relatore per raccontare l’evoluzione di questo settore in Italia ed esplorare le future opportunità che interessano i mercati dell’ospitalità, dei viaggi e dei centri termali. Per la prima volta in Italia, il Global Wellness Summit 2018 raduna esperti del settore provenienti da tutto il mondo, in sinergia con aziende italiane, leader del design e del campo medico, in tre giorni di presentazioni e incontri per offrire preziose informazioni sui mercati del benessere e sulle potenziali tendenze capaci di garantire una crescita futura del settore. Durante il summit si affronterà, tra i vari temi, il forte impatto che la rivoluzione del benessere sta avendo e avrà sulle industrie che sostengono l’economia nazionale, come moda, design, cibo, cosmesi e turismo, offrendo la concreta opportunità per aziende e investitori di mostrare a livello internazionale le innovazioni italiane e capire allo stesso tempo come sfruttare al massimo l’ondata di benessere globale.